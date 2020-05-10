Майли Сайрус осудила коллег, которые жалуются на изоляцию

Актриса и певица Майли Сайрус
в беседе с журналистом Wall Street Journal возмутилась поведением звезд во время пандемии. По ее мнению, знаменитости не должны жаловаться на ограничения и запреты.
«Я знаю, что нахожусь в уникальном положении. Мой опыт переживания пандемии не такой, как у большинства других людей в моей стране, да и во всем мире. Моя жизнь тоже поставлена на паузу, но на самом деле я понятия не имею, на что похожа эта пандемия. Я живу в комфорте в своем доме, и у меня есть возможность покупать любую еду. У меня стабильная финансовая ситуация, но у большинства же совсем не так»
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Во время пандемии Сайрус запустила карантин-шоу Bright Minded в Инстаграме. В нем она общается со знаменитыми гостями выпусков по видеосвязи. Вместе они обсуждают, как не заскучать на карантине. В интервью актриса рассказала, что некоторые звезды не захотели поучаствовать в шоу. Однако Майли понимает, почему получила отказы.
«Я уверена, что некоторые люди, к которым я обращалась с этим запросом, чувствовали то же самое. Они понимают, что их обстоятельства исключительные настолько, что обсуждать их просто неправильно. Я уверена, что многие мои гости колеблются и не соглашаются на участие в шоу, потому что понимают - знаменитости не должны делиться своим опытом изоляции. Потому что он просто не сравним!»
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