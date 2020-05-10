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Майли Сайрус осудила коллег, которые жалуются на изоляцию

10 мая
2020 год

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10 мая 2020
Актриса и певица Майли Сайрус в беседе с журналистом Wall Street Journal возмутилась поведением звезд во время пандемии. По ее мнению, знаменитости не должны жаловаться на ограничения и запреты.

Майли Сайрус осудила коллег, которые жалуются на изоляцию

«Я знаю, что нахожусь в уникальном положении. Мой опыт переживания пандемии не такой, как у большинства других людей в моей стране, да и во всем мире. Моя жизнь тоже поставлена на паузу, но на самом деле я понятия не имею, на что похожа эта пандемия. Я живу в комфорте в своем доме, и у меня есть возможность покупать любую еду. У меня стабильная финансовая ситуация, но у большинства же совсем не так», - отметила Майли.

Во время пандемии Сайрус запустила карантин-шоу Bright Minded в Инстаграме. В нем она общается со знаменитыми гостями выпусков по видеосвязи. Вместе они обсуждают, как не заскучать на карантине. В интервью актриса рассказала, что некоторые звезды не захотели поучаствовать в шоу. Однако Майли понимает, почему получила отказы.

Майли Сайрус осудила коллег, которые жалуются на изоляцию

«Я уверена, что некоторые люди, к которым я обращалась с этим запросом, чувствовали то же самое. Они понимают, что их обстоятельства исключительные настолько, что обсуждать их просто неправильно. Я уверена, что многие мои гости колеблются и не соглашаются на участие в шоу, потому что понимают - знаменитости не должны делиться своим опытом изоляции. Потому что он просто не сравним!».
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Майли Сайрус осудила коллег, которые жалуются на изоляцию фотографии
Майли Сайрус осудила коллег, которые жалуются на изоляцию фотографии
Майли Сайрус осудила коллег, которые жалуются на изоляцию фотографии
Майли Сайрус осудила коллег, которые жалуются на изоляцию фотографии
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