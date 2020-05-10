«Я нацелен на любовь»: Джейк Джилленхол задумался о семье и детях

Еще до пандемии Джейк Джилленхол дал интервью журналу Vogue, однако опубликовано оно было уже в разгар карантина. В беседе с журналистом Джейк признался, что сейчас больше задумывается о любви, нежели чем о работе. Актер хочет жить полной жизнью.
«Я все больше интересуюсь жизнью, а не работой. Я достиг того момента в своей карьере, когда испытываю уже не профессиональный, но совсем другой голод. Я понял, как часто я отказывался от многих вещей из-за того, что был предан своему делу. Когда ты видишь, что время уходит сквозь пальцы, и мир меняется, то становишься более нацеленным на близких. Я нацелен на свою семью, своих друзей и на любовь. Мне куда нужнее сегодня именно это», - признался Джилленхол.
«Конечно же я вижу в своем будущем рождение детей. Определенно... Я никогда раньше не предполагал и не строил планов, но нужно быть открытым этой идее...».
Джейк намерен брать пример со своих родителей, которыми он бесконечно гордится. Именно по модели семьи, в которой актер вырос, он будет строить свою.
фото: Джейк Джилленхол с сестрой, отцом и матерью
«Меня вырастил чудесный и очень чуткий отец, а моя мать и сестра — самые удивительные люди, которых я знаю. Наши эмоции, способность обсуждать их друг с другом в сложные времена — это то, что всегда характеризовало нашу семью, и чем я невероятно горжусь. Больше всего я хотел бы передать дальше эти качества. Моя мама всегда говорила мне, что я с самого начала виделся ей ребенком, которого нужно оберегать. И они с отцом посвятили немало времени, чтобы не разрушить эту эмоциональность и умение чувствовать, за что я им очень благодарен», - рассказал Джейк.
Однако еще один важный инструмент для построения семьи – это любовь. Возлюбленной Джейка стала французская модель Жанн Кадье. Они не афишируют свои отношения, лишь изредка их удается поймать объективам папарацци. Отношениям пары не мешало ни расстояние между Америкой и Европой, ни 16-летняя разница в возрасте. По некоторым данным, Джейк уже познакомил Жанн с мамой.