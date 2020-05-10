ревью

Человеческие границы на войне в «Летят журавли» и «Мост через реку Квай»

Для звёзд карантин проходит совершенно иначе, чем для людей менее обеспеченных

Майли Сайрус осудила коллег, которые жалуются на изоляцию

Актер признался в интервью, что хочет жить полной жизнью

«Я нацелен на любовь»: Джейк Джилленхол задумался о семье и детях

Ксения Собчак, Юлия Хлынина и Анастасия Меськова побывали на онлайн-премьере

Актриса поздравила всех с Днем Победы

Ролики фильмов

«Успеть за 2 часа»

В ходе научного эксперимента молодой парень узнает, что ему осталось жить всего два часа.