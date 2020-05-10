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Ксения Собчак, Юлия Хлынина и Анастасия Меськова побывали на онлайн-премьере

10 мая
2020 год

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10 мая 2020
В условиях пандемии все премьеры кинофильмов перенесли в интернет. На днях состоялась онлайн-премьера картины Ильи Хржановского и Алексея Слюсарчука «Дау. Смелые люди». Однако коронавирус – не повод не приглашать гостей. Премьерный показ на специальной платформе посетили Ксения Собчак, Михаил Зыгарь, Юлия Хлынина, Василий Вакуленко (Баста), Алексей Агранович, Марианна Максимовская, Наталья Бардо, Светлана Родина, Анастасия Меськова, Рената Пиотровски, Анна Чурина,, Наталья Меркулова и Алексей Чупов и многие другие.

Ксения Собчак, Юлия Хлынина и Анастасия Меськова побывали на онлайн-премьере
фото: Илья Хржановский

Ксения Собчак, Юлия Хлынина и Анастасия Меськова побывали на онлайн-премьере
фото: Наталья Меркулова

Ксения Собчак, Юлия Хлынина и Анастасия Меськова побывали на онлайн-премьере
фото: Анна Чурина

Ксения Собчак, Юлия Хлынина и Анастасия Меськова побывали на онлайн-премьере
фото: Яна Расковалова

Ксения Собчак, Юлия Хлынина и Анастасия Меськова побывали на онлайн-премьере
фото: Василий Вакуленко и Елена Пинская

Ксения Собчак, Юлия Хлынина и Анастасия Меськова побывали на онлайн-премьере
фото: Наталья Бардо

Ксения Собчак, Юлия Хлынина и Анастасия Меськова побывали на онлайн-премьере
фото: Анастасия Меськова

Несмотря на то, что у мероприятия был свой дресс-код — Cocktail, некоторые «гости» позволили себе подключиться к премьере в пижаме. Ведущими вечера стали Ксения Собчак и Михаил Зыгарь.

Ксения Собчак, Юлия Хлынина и Анастасия Меськова побывали на онлайн-премьере
фото: Ксения Собчак

Ксения Собчак, Юлия Хлынина и Анастасия Меськова побывали на онлайн-премьере
фото: Михаил Зыгарь

Ксения Собчак, Юлия Хлынина и Анастасия Меськова побывали на онлайн-премьере
фото: Оксана Бондаренко

Ксения Собчак, Юлия Хлынина и Анастасия Меськова побывали на онлайн-премьере
фото: Юлия Хлынина

«Дау. Смелые люди» — шестой фильм проекта «Дау», который уже вошел в новую историю российского кино, как один из самых долгоиграющих, а также амбициозных и скандальных. Специально для этого масштабного проекта в Харькове был простроен так называемый «Институт физических проблем». Этот огромный экспериментально-исследовательский центр стал настоящим порталом в 50-е годы прошлого века. Его сотрудники (съемочная группа) должны были соблюдать на его территории определенные правила: носить одежду того времени, отдавать сотовые телефоны и постоянно находиться под прицелом кинокамер. Всего за время существования проекта «Дау» было отснято 700 часов материала, из которого было сделано свыше десятка фильмов и несколько сериалов. Действие картины «Дау. Смелые люди» разворачивается в 1953 году и «захватывает» первые дни после смерти Сталина.
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