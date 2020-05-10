Ксения Собчак, Юлия Хлынина и Анастасия Меськова побывали на онлайн-премьере

Несмотря на то, что у мероприятия был свой дресс-код — Cocktail, некоторые «гости» позволили себе подключиться к премьере в пижаме. Ведущими вечера стали Ксения Собчак и Михаил Зыгарь.
фото: Ксения Собчак
фото: Михаил Зыгарь
фото: Оксана Бондаренко
фото: Юлия Хлынина
«Дау. Смелые люди» — шестой фильм проекта «Дау», который уже вошел в новую историю российского кино, как один из самых долгоиграющих, а также амбициозных и скандальных. Специально для этого масштабного проекта в Харькове был простроен так называемый «Институт физических проблем». Этот огромный экспериментально-исследовательский центр стал настоящим порталом в 50-е годы прошлого века. Его сотрудники (съемочная группа) должны были соблюдать на его территории определенные правила: носить одежду того времени, отдавать сотовые телефоны и постоянно находиться под прицелом кинокамер. Всего за время существования проекта «Дау» было отснято 700 часов материала, из которого было сделано свыше десятка фильмов и несколько сериалов. Действие картины «Дау. Смелые люди» разворачивается в 1953 году и «захватывает» первые дни после смерти Сталина.