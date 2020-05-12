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«Мне не стыдно»: Дмитрий Певцов прокомментировал критику фильма «На Париж»

12 мая
2020 год

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12 мая 2020
На днях на YouTube-канале известного блогера Евгения Баженова (BadComedian) вышел обзор на фильм «На Париж». Баженов обвинил авторов ленты и актеров в искажении исторических событий. На исполнителя главной роли Дмитрия Певцова обрушились критика и угрозы.

«Мне не стыдно»: Дмитрий Певцов прокомментировал критику фильма «На Париж»

Певцов пожелал добра и радости тем, кто «облил его грязью», а также напомнил, что этот фильм о любви к Родине.

«Всем, кто облил моё имя, мою профессию, мои взгляды на жизнь грязью, всем, кто пожелал мне различные виды смерти (вместе с «посмертной памятью»), мучений в аду и прочее, говорю «спасибо». Желаю вам и вашим близким добра, радости, здоровья, любви и процветания! Но! Мне не стыдно за фильм «На Париж». Я считаю, что история, почти документально точно рассказанная в фильме, — история о любви. В том числе, и о любви к Родине, и к тем, кто победил в той страшной войне. Можно придираться к художественным недостаткам этой картины, но, что касаемо уважения к нашей истории, к нашим людям, которые её творили, — тут уж извините».

Актер заметил, что кино повествует о долгожданной победе и послевоенном счастье, а тем, кому нужен боевик, стоит обратить внимание на другие картины.

«И справьтесь о том, кто участвовал в написании сценария. Еще раз. Мне не стыдно за участие в этом фильме. И для тех, у кого глаза и уши ещё не окончательно засорились «дудями», «познерами» и прочими, сообщаю: фильм «На Париж» — о том, что произошло, когда наступила долгожданная победа, когда стало ясно, что — всё, конец, победили! И... живы. И не умрем от пули или снаряда ни завтра, ни через неделю, что доживем до старости. Что точно увидим своих родных, любимых. Что приказы — уже не главное, что можно просто жить! Вот об этом (ещё раз напоминаю — по реальным событиям) и написан сценарий. И снят фильм. И если вы ждали обычную героическо-патриотическую «стрелялку» с приключениями и подвигами, извините, не об этом история наша!»
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«Мне не стыдно»: Дмитрий Певцов прокомментировал критику фильма «На Париж» фотографии
«Мне не стыдно»: Дмитрий Певцов прокомментировал критику фильма «На Париж» фотографии
«Мне не стыдно»: Дмитрий Певцов прокомментировал критику фильма «На Париж» фотографии
«Мне не стыдно»: Дмитрий Певцов прокомментировал критику фильма «На Париж» фотографии
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