«Это изменило меня изнутри»: Анджелина Джоли о смерти матери

Заведя собственную колонку в журнале The New York Times
, Анджелина Джоли
обращалась к различным темам. Не так давно актриса попросила власти США мирно урегулировать Сирийский конфликт
. На этот раз Джоли затронула тему смерти своей матери Маршелин Бертран
.
Джоли призналась, что тяжело переживала потерю матери, ведь она ушла когда Анджелине было 30 лет. Актриса заявила, что ощущала себя беззащитной.
«Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что ее смерть сильно изменила меня. Это произошло не быстро, но это изменило меня изнутри. Потерять материнскую любовь и теплые, нежные объятия — все равно что сорвать с себя защитное одеяло».
В память о матери Джоли набила татуировку с буквой W, означающей песню группы Rolling Stones «Winter», которую Бертран пела актрисе в детстве. Но со временем изображение поблекло.
«Как только буква W исчезла с моей руки, так же исчезло и это чувство защиты. В жизни было много поворотов. У меня была своя потеря, и я видела, что моя жизнь пошла в другом направлении. И это было больнее, чем я могла предположить».
Джоли вспомнила и о том, как ее мать узнала об изменах мужа, актера Джона Войта
. Тогда была разрушена мечта Маршелин Бертран о семейной жизни.
«Когда у моего отца случился роман, это изменило ее жизнь. Это разрушило ее мечту о семейной жизни. Но ей все равно нравилось быть матерью. Ее мечты стать актрисой исчезли, когда она поняла, что в 26 лет воспитывает двоих детей от знаменитого бывшего, бросившего тень на ее жизнь. После ее смерти я нашла видео, где она снимается в короткометражном фильме. Она была хороша. Для нее это было вполне по силам».
Анджелина подытожила, что, к счастью, ее детям не придется испытать то же самое, что пришлось пережить Джоли.
«Самое главное, что моим детям никогда не придется произнести слова «Моя мама умерла от рака» и они не будут страдать так, как страдала я».