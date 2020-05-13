«Мы хотим двоих собственных детей»: Евгений Морозов об отношениях с Марусей Зыковой

Евгений рассказал, что женился на первом курсе ВГИКа и перевез жену Татьяну из Симферополя в Москву. Он также объяснил, почему решил развестись со своей бывшей супругой. По словам Евгения, отношения исчерпали себя, однако актер всё же считает, что поступил с женой некрасиво.
«Мы с удовольствием провели эти, получается, шесть лет нашего брака. И я очень благодарен ей за это время. Надеюсь, и она мне благодарна. Есть немного досады, что брак я закончил не очень красиво. По моей причине. Не хватило мне терпения. Я почувствовал, что отношения себя исчерпывают. Я не смог ей нормально, правильно донести, что, на мой взгляд, наши отношения закончились. Ну, так бывает, исчерпали себя. В общем, вел себя не очень красиво и неуважительно по отношению к ней. Я это признаю, я не могу это исправить. Я попросил прощения в свое время. Она не заслуживала такое отношение».
Актер встретил Марусю Зыкову, когда после расставания с бывшей женой прошло совсем немного времени. Между ними, хоть и не сразу, но произошел всплеск эмоций. Евгения совсем не смущает, что на момент знакомства Зыкова уже имела ребенка.
«Мы не сразу рассмотрели друг друга, просто были партнерами и в какой-то момент начали общаться иначе. И понеслась. Вдруг произошел взрыв между нами с Марусей, и мы не смогли оправиться от последствий до сих пор, и я этому очень рад, в хорошем смысле слова. Я получил сразу 4,5-летнюю дочку. Ну, не дочку, ребенка. У неё есть папа, он замечательный, я не претендую на эту роль, потому что не нужно так делать. У неё есть просто «Жеха». Она называет меня не «Женя», а «Жеха». Это переделанное, видимо, «Жека». И я её обожаю по-своему, она меня — по-своему. И я всегда хотел первую девочку, и вот я её получил, но, правда, сразу ей было четыре с половиной года. Но получил со всем с её настроением, с её капризами, ласками — сразу. И был счастлив. Мира – это просто потрясающий ребенок, я наслаждаюсь каждым днем с ней».
Евгений рассказал и о том, что думает о слухах по поводу их скорой свадьбы с Марусей.
«Как-то было не до того. Я над этим размышлял и сказал честно, что это в какой-то момент произойдет. Я хочу, чтобы это случилось естественным образом, я это чувствую и знаю. Не увиливаю, а пока наслаждаюсь жизнью».
Морозов также сообщил, что они с Зыковой планируют детей.
«Мы хотим двоих собственных детей, конечно».