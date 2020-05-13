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Екатерина Климова рассказала об уходе от первого мужа к Игорю Петренко

13 мая
2020 год

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13 мая 2020
Героиней очередного выпуска передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека» стала 42-летняя Екатерина Климова. Жизнеописание актрисы, побывавшей замужем трижды, растянулось на два выпуска. В первом выпуске Екатерина рассказала об отношениях с первым мужем, страстном романе с Игорем Петренко и о чувстве вины за две разбитые семьи.

Екатерина Климова рассказала об уходе от первого мужа к Игорю Петренко

О первом муже Игоре Хорошилове

«Мы учились в одной школе, это юношеская любовь такая, первая. Закончилось все это свадьбой, а наша дочь Елизавета уже девушка — ей 18 лет. Поверить в это невозможно. Илья — потомственный ювелир, если так можно выразиться. У него отец — дядя Витя, как я его называла, — был ювелиром и взял к себе Илью в подмастерья. Он уже рано стал что-то делать своими руками — какие-то цепочки. Потом дальше и дальше пошел по стопам отца. Илья, кстати говоря, такой пророк. Когда я решилась поступать в театральный, я помню, мы стояли в подъезде, шел дождь, и я ему призналась, что хочу поступать в театральный институт. И он сказал: "Ну вот, теперь ты станешь актрисой и меня бросишь". И как-то в этот момент он так уверенно это сказал, что я сразу поверила, что у меня получится поступить в институт. Но мы не расстались сразу: там была еще армия, потом он вернулся из армии. В общей сложности мы лет 12 находились в отношениях таких долгих.

Екатерина Климова рассказала об уходе от первого мужа к Игорю Петренко
фото: Екатерина Климова с Ильёй Хорошиловым

Илья меня любил, и я его тоже, как мне казалось. Это были очень комфортные отношения. И мы до сих пор сохранили теплые отношения. Мы как-то по-человечески не смогли потерять друг друга из виду, мы остались друзьями. Чего не произошло с Игорем Петровичем. Мы сохранили цивилизованные отношения, но мы не близки друг другу по духу и никогда не будем».

Об отношениях с Игорем Петренко

«Для меня это было сильное чувство. Я бы никогда не посмела разрушить свою семью, лишить Лизу такого счастья — гармоничной семьи, примера перед глазами на всю жизнь: мама и папа. Всё это, конечно, было разрушено мной. И я пошла в эти отношения, не глядя, не оборачиваясь. И не зря всё, конечно. У нас родилось двое замечательных сыновей.

Екатерина Климова рассказала об уходе от первого мужа к Игорю Петренко
фото: Екатерина Климова с детьми

Эти отношения вообще были особенными для меня. Мне на тот момент казалось, что это моя судьба раз и навсегда. И жизнь моя в этом смысле закончена, и никогда у меня больше никаких отношений не будет. Мы очень как-то срослись. Потому сложно было, наверное, и расставаться. Пока мы не разбились вдребезги о самое дно, не разлетелись на много маленьких осколков. Когда уже обратно превратились в нормальных людей, стали совершенно другими. И эти два человека уже не обернулись бы в толпе, увидев друг друга, уже не пробежала бы между ними искра, потому что они стали другими. А в той жизни, да, это было такое сильное чувство».

Об уходе от первого мужа и чувстве вины

«Я внутренне за моногамию. Я не могу одновременно общаться с несколькими мужчинами. Мое сердце неделимо, и, конечно, это невыносимо — обманывать человека, который тебе небезразличен. Я не знаю, как я вообще осталась жива после этого, это было непросто. Когда мы как раз расстались, перестали общаться, — это было решение, принятое разумом. Я не могла так поступить по отношению к своей семье, его семье. Мы не должны так поступать, это неправильно, это какая-то блажь, это пройдет.

Екатерина Климова рассказала об уходе от первого мужа к Игорю Петренко
фото: Екатерина Климова с Игорем Петренко

Но когда спустя год Игорь позвонил мне, и я услышала его голос, по-моему, уже не было каких-то вопросов, потому что я весь год ждала этого звонка. Игорь за это время расстался с женой, а потом и я ушла от мужа. У меня всегда было по отношению к Илье чувство вины. Не должна я была так с ним поступать, потому что Илья очень хороший и добрый человек, и я его по-своему очень люблю».

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Екатерина Климова рассказала об уходе от первого мужа к Игорю Петренко фотографии
Екатерина Климова рассказала об уходе от первого мужа к Игорю Петренко фотографии
Екатерина Климова рассказала об уходе от первого мужа к Игорю Петренко фотографии
Екатерина Климова рассказала об уходе от первого мужа к Игорю Петренко фотографии
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