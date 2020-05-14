«Он начал меня душить»: Елизавета Шевыркова рассказала о браке с Маратом Башаровым

«Сначала это было как в сказке. Всё было наполнено любовью, заботой, вниманием. Ни словом, ни полусловом не задевал и не обижал меня. Он держал себя в руках, даже когда выпивал».
«Дебют» состоялся во время гастролей в Германии - пьяный Башаров начал душить жену, которая была на третьем месяце беременности: «Я была на третьем месяце беременности, а у Марата был гастрольный тур по Германии, и он позвонил мне и сказал: «А приезжайте с Амели (дочь Башарова от первого брака - прим. ред.) ко мне, погуляем, осталось два города, а потом поедем к нашим друзьям и побудем в Германии ещё несколько дней». Приехали, гуляли день, потом он отыграл спектакль. Нужно понимать, что после каждого спектакля, особенно на гастролях - это всегда огромное застолье. В этот раз тоже началось застолье после спектакля. И я помню, что мы с Амели около 10-11 часов вечера пошли спать. Мы жили в номере, она спала в одной комнате, мы в другой. Около пяти утра приходит Марат, естественно, нетрезвый. Сильно подвыпивший.
Он всегда до этого атаковал меня психологически: «А ты вот такая, а ты сякая, а я тебя вообще не люблю. Ты забеременела, теперь я мучаюсь с тобой. Ты некрасивая. Да я вообще люблю другую». И я понимала, что это пьяный бред. Мне так хотелось в это верить, потому что наутро он всегда говорил: «Прости меня, да никого кроме тебя, Амели и нашего малыша, которого мы ждём, для меня нет родней». Я любила и прощала.
И вот он приходит в номер, ложится и начинается опять бредить. Я хочу спать, Амели уже спит. Я ему говорю: «Ты можешь помолчать?» Он продолжает. Я беру с полки стакан воды и обливаю его. Это была, наверное, моя роковая ошибка в тот момент, потому что я увидела не Марата, а какой-то ужас передо мной встал. Я даже сначала подумала, что он прикалывается надо мной. Что сейчас не будет того, что было. Он начал меня душить. Но мне удалось сбежать. Помогло то, что кровать была не цельная, а две сдвижные. Они просто разъехались. И я убежала в другую комнату».
В ту же ночь Елизавета, забрав Амели, улетела обратно в Москву и поехала к матери. Однако через какое-то время актёру удалось вымолить у неё прощение: «Кажется, что любовь всё может исцелить. И когда появится ребёнок, может быть, будет лучше. И ведь он же потом просил прощения и говорил: «Лиз, этого никогда больше не повторится». А я ношу под сердцем ребёнка, хочу семью. И так как он блистательный актёр, он всегда может найти такие слова, в которые ты хочешь верить».
Оставшийся срок беременности Башаров не трогал Елизавету, прибегая лишь к психологическому давлению. После рождения ребёнка случилась история со сломанным пальцем, которую впоследствие обнародовал брат Елизаветы. После этого случая Елизавета съехала от Марата и около трёх месяцев жила в квартире брата. Все эти три месяца Башаров твердил мантру «Прости, люблю, извини, у нас же ребёнок, я стану лучше». Тогда Елизавета впервые предложила супругу закодироваться. Башаров заявил, что уже пытался сделать это дважды но «код не подобрали». В конце концов, Елизавета снова вернулась к мужу.
Её терпение истощилось после того, как Марат одним ударом сломал ей нос. В версии, которую Башаров рассказал в шоу «Секрет на миллион», не было одной важной детали - на руках у получившей кулаком в нос Елизаветы был ребёнок. «У ребёнка была температура, наверное, дней шесть, если не семь. После того, как температура спала, он встал на ноги и начал всё громить. Он подошёл к холодильнику и оторвал от него ручку. Вот такое у него было в душе. А Марат отдыхал во Франции. Писал мне: «Сегодня у нас устрицы! Шампанское!» Вот что я должна была чувствовать? У меня просто было выжжено всё внутри. Я виню себя за то, что не ушла, когда Марсель начал уже всё это понимать. Я считаю, что дети не должны это видеть. Не должны в этом расти».
Несмотря на всё пережитое, Елизавета упорно хранила молчание и не спекулировала на подробностях личной жизни. Однако Марата «выдал» её брат, предавший огласке истории со сломанным носом и сломанным пальцем: «Брат мой не стал молчать, за что я ему очень благодарна. Марат очень перепугался тогда. Он подумал, что сейчас история наберет обороты, как с Катей тогда. И что всё может дойти до полиции и суда. Он мне говорит: «Что мне сделать?» А он же столько раз нас из дома выгонял и из квартиры. И я говорю: «Слушай, ты же всё время угрожаешь, что выгонишь нас. Ну вот сделай дарственную на ребёнка». В итоге он сделал на меня, потому что ребёнок ещё не совершеннолетний. Он сделал дарственную и говорит: «Полетели». У нас поездка в Шамони была ещё задолго до этого запланировала. Я говорю: «Ты что? Куда? После всего этого? Нет». И он улетел на две недели, оттуда писал и звонил «Может прилетите?». Он подумал, что он подписал дарственную и всё, с него взятки гладки».
Недавно в интервью изданию «Комсомольская правда» Марат начал перечислять все статьи расходов, касающиеся его бывшей жены. И мимоходом упрекнул её в том, что она сменила замки в квартире, за которую он платит. Елизавета объяснила своё решение: «Мне пришлось сменить замки в квартире. Я сохраняла мир ради ребёнка. Я говорила ему, что он всегда может приехать, но только трезвым. Но потом он начал приезжать с бутылочкой пива…И как я его буду выгонять? Полицию я как-то пару раз вызывала, она не приезжала. И когда он меня уже допёк своим пьянством - уже в квартире дело было, когда мы с Марселем, закрывшись в спальне, спим, а он всю ночь барагозит - я сменила наутро замки».
О выступлениях Марата на различных шоу Елизавета знала заранее и единственное, что её удивляет - полное отсутствие раскаяния со стороны актёра: «Мне немножко дико, что я не увидела раскаяния в его глазах ни пот отношению к Кате, ни по отношению ко мне. Сидит человек и говорит, что кругом одни провокаторы».
Несмотря на все заверения Башарова в том, что он до сих пор любит её и изменится ради её возвращения, Елизавета твёрдо решила, что обратной дороги в этот брак уже нет: «Я не вернусь к нему. Я очень долго приходила в себя после всего этого. Чтобы восстановиться, чтобы как-то почувствовать в себе силы. Я занималась с психологом, мне помогали друзья и родственники. Это было болезненно, и больше я туда не хочу. Я долго восстанавливалась. Я даже просто об этом не могла говорить. Я не верила, что я вообще смогу прожить без него.
Я пришла сюда, чтобы, во-первых, остановить поток грязи, которую он льёт. Чтобы он задумался. Я хочу с ним мира. У него двое детей. Я хочу, чтобы они не страдали. Чтобы он не потерял свою карьеру. Потому что как актёр он большой молодец. И мне бы очень хотелось, чтобы он понял, что это недуг. Что это несмешно. Я хочу чтобы он думал о своих детях в первую очередь. Они его очень сильно любят».