«Я уже 8 месяцев не покупаю одежду»: Джейн Фонда о шопинге

Джейн Фонда
активно выражает свою гражданскую позицию. Актриса даже была арестована за акцию протеста в Вашингтоне.
В недавнем интервью WWD
Джейн рассказала о том, что не была на шопинге несколько месяцев и не скучает по нему.
Фонда сообщила, что продолжает держать когда-то данное слово и не покупает новые вещи.
«Я была шокирована, когда осознала, что сознание людей формирует шопинг. Когда-то я поклялась, что больше не буду покупать одежду - держу свое слово вот уже 8 месяцев, и буду держать всегда».
Последней вещью, которую она купила, стало красное пальто. Именно в нем она была на акциях протеста. Джейн также добавила, что ей действительно не нужны новые вещи, ведь ее вес не меняется, а старые предметы гардероба не пришли в негодность.
«Мы с моей командой с самого начала решили, что мне надо надеть что-то красное. Я ломала голову, так как обычно не ношу этот цвет. А потом я просто пошла в Neiman Marcus и купила его за 500 долларов. Тогда же я решила, что это последний предмет одежды, который я когда-либо куплю. Я выступаю против потребительства, поэтому я должна была на это пойти. Меня вдохновила Грета Тунберг. Она никогда не покупает одежду».