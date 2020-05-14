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«Теперь мне все кажется просто игрой, а не кошмаром»: Роберт Паттинсон о борьбе со стрессом и фильме «Сумерки»

14 мая
2020 год

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14 мая 2020
Роберт Паттинсон стал героем интервью нового выпуска журнала GQ, в котором рассказал о тяжелом периоде своей жизни и о том, как у него получается справляться с карантинными реалиями.

«Теперь мне все кажется просто игрой, а не кошмаром»: Роберт Паттинсон о борьбе со стрессом и фильме «Сумерки»

Роберт признался, что во время съемок в фильме «Сумерки», о котором Паттинсон недавно уже упоминал в своем интервью, он находился в тяжелом состоянии и чувствовал себя уязвимым. Сейчас же ему удалось побороть это внутреннее ощущение.

«Думаю, я просто повзрослел. Я чувствую, что мне больше не надо ничего доказывать. Теперь мне все кажется просто игрой, а не кошмаром, как раньше».

Актер признался, что случись карантин на несколько лет раньше, он бы не смог реагировать на эту ситуацию так спокойно.

«Я определенно стал спокойнее, чем раньше. Случись этот карантин на несколько лет раньше, я бы переживал это совсем по-другому».

Паттинсон также сообщил, как помогает своим близким справляться со стрессом. Его терапия заключается в том, чтобы дождаться, когда собеседник устанет переживать.

«Я пытаюсь помочь им успокоиться. Мне кажется, я вышел на новый уровень терпения. И поверил в то, что могу быть семейным психологом. Ты просто продолжаешь говорить с человеком, пока он не устанет и у него уже не будет энергии на то, чтобы расстраиваться. Такая терапия».
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«Теперь мне все кажется просто игрой, а не кошмаром»: Роберт Паттинсон о борьбе со стрессом и фильме «Сумерки» фотографии
«Теперь мне все кажется просто игрой, а не кошмаром»: Роберт Паттинсон о борьбе со стрессом и фильме «Сумерки» фотографии
«Теперь мне все кажется просто игрой, а не кошмаром»: Роберт Паттинсон о борьбе со стрессом и фильме «Сумерки» фотографии
«Теперь мне все кажется просто игрой, а не кошмаром»: Роберт Паттинсон о борьбе со стрессом и фильме «Сумерки» фотографии
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