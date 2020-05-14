Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози разводятся

Актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен
еще до пандемии подала заявление на развод с братом бывшего президента Франции Оливье Саркози. Об этом сообщает издание TMZ
.
33-летняя Олсен еще в апреле подала заявление на развод с 50-летним Саркози, но из-за пандемии процесс затянулся. Оливье же без предупреждения расторг договор аренды их с Мэри-Кейт квартиры в Нью-Йорке и собирается выселить ее до 18 мая. Адвокаты Олсен пробуют через суд запретить ему распоряжаться квартирой и нарушать условия брачного договора.
Ранее Мэри-Кейт уже рассказывала о браке с Оливье Саркози
, заметив, что в их отношения не верили из-за большой разницы в возрасте. Однако после предложения руки и сердца пара прожила вместе 5 лет.