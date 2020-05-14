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Памела Андерсон, Кевин Харт и Колин Фаррелл попали в рейтинг скандальных порнозаписей

14 мая
2020 год

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14 мая 2020
Издание New York Post составило рейтинг самых известных и скандальных порнозаписей с участием знаменитых актеров, актрис, комиков, певиц, звезд реалити-шоу и музыкантов.

Памела Андерсон, Кевин Харт и Колин Фаррелл попали в рейтинг скандальных порнозаписей

На первом месте оказалось пикантное видео, снятое репером Рэем Джеем и звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. Запись была выпущена порностудией Vivid Entertainment в виде фильма «Ким Кардашьян, Суперзвезда». Кардашьян призналась, что жалела о том, что снимала свой секс на камеру.

Второе место занял ролик с участием актрисы Фаррах Абрахам и порноактера Джеймса Дина, снятый в 2013 году. Правда, быстро разгоревшийся скандал с утечкой ролика, как признались сами актеры, оказался постановочным.

Третье место присудили домашнему видео Колина Фаррелла и модели Николь Нараин. Запись утекла в сеть в 2005, Фаррел позже признался, что находился под воздействием марихуаны во время создания видео.

В рейтинг также попали порнозаписи Памелы Андерсон и Томми Ли, Хэзер Коул и Халка Хогана, Пэрис Хилтон и Рика Саломона, а также Роба Лоу , который попал на пленку в 1988 году во время секса с 16-летней в Джорджии, тогда возраст согласия в штате составлял 14 лет. Финишную позицию в рейтинге заняла порносъемка с участием комика и актера Кевина Харта и Мониты Сэббэг, которая якобы пыталась шантажировать артиста при помощи записи.
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Памела Андерсон, Кевин Харт и Колин Фаррелл попали в рейтинг скандальных порнозаписей фотографии
Памела Андерсон, Кевин Харт и Колин Фаррелл попали в рейтинг скандальных порнозаписей фотографии
Памела Андерсон, Кевин Харт и Колин Фаррелл попали в рейтинг скандальных порнозаписей фотографии
Памела Андерсон, Кевин Харт и Колин Фаррелл попали в рейтинг скандальных порнозаписей фотографии
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