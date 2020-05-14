Памела Андерсон, Кевин Харт и Колин Фаррелл попали в рейтинг скандальных порнозаписей

Издание New York Post
составило рейтинг самых известных и скандальных порнозаписей с участием знаменитых актеров, актрис, комиков, певиц, звезд реалити-шоу и музыкантов.
На первом месте оказалось пикантное видео, снятое репером Рэем Джеем и звездой реалити-шоу Ким Кардашьян
. Запись была выпущена порностудией Vivid Entertainment в виде фильма «Ким Кардашьян, Суперзвезда». Кардашьян призналась, что жалела о том, что снимала свой секс на камеру.
Второе место занял ролик с участием актрисы Фаррах Абрахам
и порноактера Джеймса Дина
, снятый в 2013 году. Правда, быстро разгоревшийся скандал с утечкой ролика, как признались сами актеры, оказался постановочным.
Третье место присудили домашнему видео Колина Фаррелла
и модели Николь Нараин. Запись утекла в сеть в 2005, Фаррел позже признался, что находился под воздействием марихуаны во время создания видео.
В рейтинг также попали порнозаписи Памелы Андерсон
и Томми Ли, Хэзер Коул и Халка Хогана
, Пэрис Хилтон
и Рика Саломона
, а также Роба Лоу
, который попал на пленку в 1988 году во время секса с 16-летней в Джорджии, тогда возраст согласия в штате составлял 14 лет. Финишную позицию в рейтинге заняла порносъемка с участием комика и актера Кевина Харта
и Мониты Сэббэг, которая якобы пыталась шантажировать артиста при помощи записи.