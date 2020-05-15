А ты знаешь, что такое «просак»?: Одиозные высказывания Никиты Михалкова

В выпуске «Откуда эта борзота» Никита Михалков задел тему митингов, прошедших в Москве летом 2019 года. Комментируя фотографию девушки в инвалидной коляске, режиссёр уверенно заявил, что митингующая прикидывается инвалидом: якобы коляска слишком новая, и руки у девушки слишком слабые для того, кто каждый день крутит колеса инвалидного кресла. Михалков процитировал запись в Твиттере «настоящего» инвалида-колясочника, подкрепляя свои доводы о том, что девушка на митинге не та, за кого её принимают. После этого уверенного диагноза коварная «самозванка» дала интервью, в котором сообщила, что не может ходить с 2003 года. Так что пришлось Никите Сергеевичу начать свой следующий выпуск «Бесогона» с извинений. Но признать свою вину Никите Сергеевичу было непросто, поэтому он сослался на то, что лишь цитировал злосчастный пост из Твиттера «настоящего инвалида»: «Я не думаю, что вы сами считаете это моей ложью, потому что если вы еще раз внимательно посмотрите этот отрывок, то увидите, что я ни одного слова от себя не сказал».
Михалков как будто намерено избегает процедуры проверки источников, из которых он черпает вдохновение и цитаты для своей передачи. Например, в выпуске «Сломает ли Google шпиль МГУ?» режиссер раскрывает секретный план ООН о низвержении Российской Федерации. По словам кинематографиста, ООН делит мир на касты. Более образованные люди, якобы, могут использовать больше ресурсов Земли, а менее образованные, соответственно, меньше. Режиссер сравнивает это с планами Генриха Гиммлера. В подтверждении своей мысли он приводит цитату, в которой говорится об избыточном образовании: «Ещё в 2006 году аппаратом ООН был принят документ под названием «Повестка дня 2030», который определяет своей целью образование для устойчивого развития Земли. Вся программа, особенно компоненты образования, оправдывается необходимостью устойчивого развития в мире. А устойчивости, по мнению ООН, может мешать избыточное образование. Избыточное образование на самом деле представляет угрозу для устойчивости».
Однако прозвучавшая в эфире цитата взята не с сайта ООН, а с менее авторитетного издания, именуемого «Колокол России».
В этом же выпуске режиссер высказался и про «неуместный» юмор. Никиту Сергеевича до глубины души задела безобидная шутка с упоминанием погибшего от пыток в концлагере советского генерала Дмитрия Карбышева, прозвучавшая в одном из выпусков шоу Comedy Woman. Задела до такой степени, что он позволил себе назвать участниц шоу овцами: «Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое, на сорокаградусном морозе стоять обливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?»
Эта суровая критика была направлена на цитату из отрывка юмористического скетча, в котором Наталья Медведева пугает почувствовавшую пробежавший по спине холодок Екатерину Варнаву тем, что это "замерзший дух генерала Карбышева" подошел к ней сзади и приобнял.
Единственное, в чем Никита Сергеевич оказался прав - озвучившая шутку Наталья Медведева действительно понятия не имела, кто такой генерал Карбышев. Эту шутку ей написал Александр Гудков, который не имел в виду никаких оскорблений и совершенно не предвидел такой нездоровой реакции: «Я - автор этой шутки. Для меня это был ликбез, чтобы люди хотя бы понимали, кто такой генерал Карбышев. Я писал по нему реферат, я знаю, как умер генерал. Эта шутка прозвучала в 2013 году. Когда Наташа её говорила, она не понимала [о ком идет речь], и никто внимания не обращал. [Все думали, что] Гудок придумал какую-то фамилию смешную. Я знаю историю генерала Карбышева и чту его память. Эта шутка ни в коем случае не затрагивает тему войны. Это вообще шутка о некоем привидении, которое обняло девочку. Я прошу прощения за все, что пережила Наташа Медведева. Все камни должны лететь в мой огород», - признался Александр Гудков в шоу «Осторожно, Собчак!»