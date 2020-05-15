Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

А ты знаешь, что такое «просак»?: Одиозные высказывания Никиты Михалкова

15 мая
2020 год

Лайфстайл >>
15 мая 2020
В начале мая Никита Михалков предположил, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс намерен чипировать человечество в целях контроля прироста населения. Косвенные доказательства этого преступления планетарного масштаба Никита Сергеевич привёл в очередном выпуске своей авторской передачи «Бесогон ТВ», который впоследствие сняли с эфира. Это далеко не первый раз, когда Михалков, апеллируя к непроверенной информации, позволяет себе довольно резкие и смелые высказывания и умозаключения, имея возможность транслировать их посредством собственной передачи. Кинотеатр.ру вспомнил самые одиозные высказывания Никиты свет Сергеевича за всю историю существования передачи.

А ты знаешь, что такое «просак»?: Одиозные высказывания Никиты Михалкова

В выпуске «Откуда эта борзота» Никита Михалков задел тему митингов, прошедших в Москве летом 2019 года. Комментируя фотографию девушки в инвалидной коляске, режиссёр уверенно заявил, что митингующая прикидывается инвалидом: якобы коляска слишком новая, и руки у девушки слишком слабые для того, кто каждый день крутит колеса инвалидного кресла. Михалков процитировал запись в Твиттере «настоящего» инвалида-колясочника, подкрепляя свои доводы о том, что девушка на митинге не та, за кого её принимают. После этого уверенного диагноза коварная «самозванка» дала интервью, в котором сообщила, что не может ходить с 2003 года. Так что пришлось Никите Сергеевичу начать свой следующий выпуск «Бесогона» с извинений. Но признать свою вину Никите Сергеевичу было непросто, поэтому он сослался на то, что лишь цитировал злосчастный пост из Твиттера «настоящего инвалида»: «Я не думаю, что вы сами считаете это моей ложью, потому что если вы еще раз внимательно посмотрите этот отрывок, то увидите, что я ни одного слова от себя не сказал».



Михалков как будто намерено избегает процедуры проверки источников, из которых он черпает вдохновение и цитаты для своей передачи. Например, в выпуске «Сломает ли Google шпиль МГУ?» режиссер раскрывает секретный план ООН о низвержении Российской Федерации. По словам кинематографиста, ООН делит мир на касты. Более образованные люди, якобы, могут использовать больше ресурсов Земли, а менее образованные, соответственно, меньше. Режиссер сравнивает это с планами Генриха Гиммлера. В подтверждении своей мысли он приводит цитату, в которой говорится об избыточном образовании: «Ещё в 2006 году аппаратом ООН был принят документ под названием «Повестка дня 2030», который определяет своей целью образование для устойчивого развития Земли. Вся программа, особенно компоненты образования, оправдывается необходимостью устойчивого развития в мире. А устойчивости, по мнению ООН, может мешать избыточное образование. Избыточное образование на самом деле представляет угрозу для устойчивости».
Однако прозвучавшая в эфире цитата взята не с сайта ООН, а с менее авторитетного издания, именуемого «Колокол России».

А ты знаешь, что такое «просак»?: Одиозные высказывания Никиты Михалкова

В этом же выпуске режиссер высказался и про «неуместный» юмор. Никиту Сергеевича до глубины души задела безобидная шутка с упоминанием погибшего от пыток в концлагере советского генерала Дмитрия Карбышева, прозвучавшая в одном из выпусков шоу Comedy Woman. Задела до такой степени, что он позволил себе назвать участниц шоу овцами: «Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое, на сорокаградусном морозе стоять обливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?»

Эта суровая критика была направлена на цитату из отрывка юмористического скетча, в котором Наталья Медведева пугает почувствовавшую пробежавший по спине холодок Екатерину Варнаву тем, что это "замерзший дух генерала Карбышева" подошел к ней сзади и приобнял.



Единственное, в чем Никита Сергеевич оказался прав - озвучившая шутку Наталья Медведева действительно понятия не имела, кто такой генерал Карбышев. Эту шутку ей написал Александр Гудков, который не имел в виду никаких оскорблений и совершенно не предвидел такой нездоровой реакции: «Я - автор этой шутки. Для меня это был ликбез, чтобы люди хотя бы понимали, кто такой генерал Карбышев. Я писал по нему реферат, я знаю, как умер генерал. Эта шутка прозвучала в 2013 году. Когда Наташа её говорила, она не понимала [о ком идет речь], и никто внимания не обращал. [Все думали, что] Гудок придумал какую-то фамилию смешную. Я знаю историю генерала Карбышева и чту его память. Эта шутка ни в коем случае не затрагивает тему войны. Это вообще шутка о некоем привидении, которое обняло девочку. Я прошу прощения за все, что пережила Наташа Медведева. Все камни должны лететь в мой огород», - признался Александр Гудков в шоу «Осторожно, Собчак!»
версия для печати
Ссылки по теме
«Россия24» сняла с эфира новый выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ»
«Разврат и глумление»: Никита Михалков проанализировал свадьбу Собчак и Богомолова
Поиск по меткам
ГлыбыЗвёздыинтернет
персоны
Екатерина ВарнаваАлександр ГудковНаталия Медведева (III)Никита Михалков

фотографии >>
А ты знаешь, что такое «просак»?: Одиозные высказывания Никиты Михалкова фотографии
А ты знаешь, что такое «просак»?: Одиозные высказывания Никиты Михалкова фотографии
А ты знаешь, что такое «просак»?: Одиозные высказывания Никиты Михалкова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Леонид Шпонько
13 мая ушёл из жизни художник Леонид Николаевич Шпонько.
Алла Мещерякова
11 мая ушла из жизни актриса Алла Мещерякова.
Светлана Григорьева
10 мая ушла из жизни актриса Светлана Григорьева.

День рождения >>

Валентина Асланова
Аббас Бакиров
Наталья Винтилова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Пётр Кириллов
Владимир Лелётко
Анатолий Наумов (II)
Галина Фёдорова
Пирс Броснан
Мартин Кароль
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Дебра Уингер
Меган Фокс
Генри Фонда
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Странники терпенья
драма, триллер
Россия, 2018
Прощай
детектив, драма, триллер
Испания, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен