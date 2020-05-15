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Владимир Маркони заменит Александра Пушного в программе «Галилео»

15 мая
2020 год

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15 мая 2020
25 мая по просьбе телезрителей на канал СТС возвращается научно-популярная программа «Галилео» с новым ведущим Владимиром Маркони (которого все мы любим за неповторимые образы в проекте «Реутов ТВ» и провокационное шоу «Comment Out»). Вместе с известным блогером Даней Крастером Маркони покажет всем интересующимся науку с неожиданной и увлекательной стороны.

Владимир Маркони заменит Александра Пушного в программе «Галилео»
фото: Даня Крастер

Генеральный директор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов заявил, что возвращение шоу «Галилео» отвечает возросшему (поневоле) запросу на онлайн-образование: «В своё время талантливый Александр Пушной привнёс в программу юмор и музыкальность. Но подросло новое поколение, у которого свои герои. Среди них и новый ведущий шоу Владимир Маркони, который задаст актуальный тон и добавит энергии».
Законы физики, химические эксперименты, игры разума, любопытные исследования и просто удивительные факты ждут зрителей в новой версии любимого шоу. «Галилео» поможет подросткам освоить школьную программу и стать звездой ЕГЭ, а их родителям — узнать ответы на любопытные вопросы об окружающем мире.

Владимир Маркони заменит Александра Пушного в программе «Галилео»
фото: Владимир Маркони

Заменивший Пушного Маркони признался, что чувствует огромную ответственность перед зрителями: «Галилео» — это легенда СТС, поэтому я взволнован. Ответственность, конечно, чувствую, но я давно на телевидении и ютьюбе, поэтому весь свой опыт сконцентрирую на проекте СТС».

Смотрите передачу «Галилео» с 25 марта с понедельника по субботу в 14:00 на канале СТС.
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Владимир МаркониВячеслав МуруговАлександр Пушной

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Владимир Маркони заменит Александра Пушного в программе «Галилео» фотографии
Владимир Маркони заменит Александра Пушного в программе «Галилео» фотографии
Владимир Маркони заменит Александра Пушного в программе «Галилео» фотографии
Владимир Маркони заменит Александра Пушного в программе «Галилео» фотографии
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