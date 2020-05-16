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Максим Матвеев сфотографировал Елизавету Боярскую для обложки журнала

16 мая
2020 год

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16 мая 2020
Пандемия коронавируса и связанные с ней санитарно-эпидемиологические ограничительные меры уже ударили по мировой экономике, а также ускорили развитие перспективных и разложение устаревших отраслей и услуг. Одна из самых обсуждаемых тем - дальнейшая судьба кинотеатров, от которых избалованные онлайн-премьерами зрители успели отвыкнуть за пару месяцев самоизоляции. Но не только билетерам и кассирам кинотеатров грозит забвение. Карантин заставил модные издания переоценить значимость профессиональных фотографов. Оказалось, что иногда можно обойтись и без них, если у героя фотосъёмки есть под рукой ребёнок или супруг. Например, для обложки The Sunday Times актрису Дрю Бэрримор сфотографировала её 7-летняя дочь - в условиях самоизоляции. Но им редакция хотя бы выслала несколько одноразовых плёночных камер, включая Полароид.
А вот редакция журнала «ОК!» не стала заморачиваться на аналоговых носителях и попросила Максима Матвеева сфотографировать Елизавету Боярскую для обложки на телефон. Елизавете пришлось взять на себя функции стилиста и визажиста. Вся эта съёмка была проделана в рамках флешмоба под призывом #заTOUSимдома, запущенного испанским ювелирным домом TOUS, в украшениях которого Елизавета и предстала перед крошечным объективом камеры IPhone 11 PRO.

Максим Матвеев сфотографировал Елизавету Боярскую для обложки журнала

«Любопытную авантюру нам предложили журнал «OK!» и ювелирный дом Tous. Не выходя из квартиры, вместе с Максимом вдвоём сняли на iPhone 11 Pro Max обложку и cover story. Это было очень весело, творчески и интересно. Конечно, мы не претендуем на лавры талантливых фотохудожников, стилистов, визажистов, но попытались из тотального минимума в одежде, косметике выжать все возможное. Повезло, что день был солнечный, он задал тон всей съемке. Ну и, конечно же, душевно поговорили с Вадимом Верником в прямом эфире. Наша беседа вошла в статью. Но это все шалости, а так мы конечно же ждём настоящих, живых встреч на фотосессиях с профессиональными, дружными, творческими компаниями. Надеемся, что скоро это будет возможно и безопасно», - рассказала Елизавета в своём Инстаграме.

Максим Матвеев сфотографировал Елизавету Боярскую для обложки журнала

Максим Матвеев сфотографировал Елизавету Боярскую для обложки журнала
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Максим Матвеев сфотографировал Елизавету Боярскую для обложки журнала фотографии
Максим Матвеев сфотографировал Елизавету Боярскую для обложки журнала фотографии
Максим Матвеев сфотографировал Елизавету Боярскую для обложки журнала фотографии
Максим Матвеев сфотографировал Елизавету Боярскую для обложки журнала фотографии
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