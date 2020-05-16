Максим Матвеев сфотографировал Елизавету Боярскую для обложки журнала

Пандемия коронавируса и связанные с ней санитарно-эпидемиологические ограничительные меры уже ударили по мировой экономике, а также ускорили развитие перспективных и разложение устаревших отраслей и услуг. Одна из самых обсуждаемых тем - дальнейшая судьба кинотеатров, от которых избалованные онлайн-премьерами зрители успели отвыкнуть за пару месяцев самоизоляции
. Но не только билетерам и кассирам кинотеатров грозит забвение. Карантин заставил модные издания переоценить значимость профессиональных фотографов. Оказалось, что иногда можно обойтись и без них, если у героя фотосъёмки есть под рукой ребёнок или супруг. Например, для обложки The Sunday Times актрису Дрю Бэрримор сфотографировала её 7-летняя дочь
- в условиях самоизоляции. Но им редакция хотя бы выслала несколько одноразовых плёночных камер, включая Полароид.
А вот редакция журнала «ОК!» не стала заморачиваться на аналоговых носителях и попросила Максима Матвеева
сфотографировать Елизавету Боярскую
для обложки на телефон. Елизавете пришлось взять на себя функции стилиста и визажиста. Вся эта съёмка была проделана в рамках флешмоба под призывом #заTOUSимдома, запущенного испанским ювелирным домом TOUS, в украшениях которого Елизавета и предстала перед крошечным объективом камеры IPhone 11 PRO.
«Любопытную авантюру нам предложили журнал «OK!» и ювелирный дом Tous. Не выходя из квартиры, вместе с Максимом вдвоём сняли на iPhone 11 Pro Max обложку и cover story. Это было очень весело, творчески и интересно. Конечно, мы не претендуем на лавры талантливых фотохудожников, стилистов, визажистов, но попытались из тотального минимума в одежде, косметике выжать все возможное. Повезло, что день был солнечный, он задал тон всей съемке. Ну и, конечно же, душевно поговорили с Вадимом Верником
в прямом эфире. Наша беседа вошла в статью. Но это все шалости, а так мы конечно же ждём настоящих, живых встреч на фотосессиях с профессиональными, дружными, творческими компаниями. Надеемся, что скоро это будет возможно и безопасно», - рассказала Елизавета в своём Инстаграме
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