«С такой женщиной, как я, очень сложно находиться рядом»: Екатерина Климова о расставаниях с Игорем Петренко и Гелой Месхи

«Самое решающее для меня было — это то, что я потеряла Игоря как друга. Мы были друзьями. Понятно, что я могла 10 раз потерять его как женщина или как мать его детей. Но когда произошла какая-то неправда, мы потеряли друг друга как друзья. И все. Для меня не было смысла держаться за эти отношения, как бы там ни было больно. Я поняла, что на этом закончилась эпоха.
Я теперь прекрасно понимаю, что как бы мы чего-то ни хотели, но если человек рядом поступает таким образом, самое лучшее, что ты можешь сделать, — это отпустить его. Основная задача на тот момент была найти дом, переехать, найти финансы, переехать из одной школы в другую, купить новые вилки и ложки. У меня уже дети, и мне приходилось думать не только за себя. Инстинкт самосохранения диктует тебе твое поведение».
«Внутри мне казалось, что после этого я должна была умереть. То есть я не могла продолжать жить. Мне казалось, что без этой любви, без этих отношений меня не будет существовать отдельно. В моем видении будущего я этого не представляла себе. Но я точно знала и верила, что все будет хорошо. Я смогу, я справлюсь.
Я простила его за то, что было когда-то. Но жизнь не стоит на месте, и у нас иногда возникают какие-то другие темы для разговора и другие поводы для того, чтобы не понимать друг друга. Это нормально. Это говорит о том, что за все то, что было между нами, я простила и себя, и его. Я была один раз на исповеди и сказала батюшке, что не могу простить бывшего мужа. Он мне сказал, что в расставании всегда виноваты двое. Именно эти слова я услышала, именно они меня как-то успокоили».
фото: Екатерина Климова с Игорем Петренко
«Даже самая большая любовь может закончиться, она может остаться в ваших детях, воспоминаниях, письмах, стихотворениях, фотографиях и эмоциях. У нас не было какого-то объяснения на самом деле. Я его не помню. Важно то, что мы смогли сохранить сейчас этот контакт. Что есть папа, есть мама. Все вместе мы продолжаем делать общее дело, несмотря на то что нам всем было больно, неприятно и тяжело.
Я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем общаться как друзья. Действительно искренне все простив друг другу, говорить обо всем, просить прощения. Может, на свадьбе наших детей произойдет какое-то такое облегчение. Мне бы хотелось, чтобы мы могли искренне радоваться, делиться неформальными приветствиями, смеяться над каким-то шутками. Потому что люди, которые расстаются, необязательно должны вычеркивать все, что между ними было, навсегда из своей жизни».
«В моей жизни появился Гела, мужчина, который меня отогрел по-человечески, по-женски. Я опять почувствовала себя маленькой, слабой, любимой. Возможно, этих отношений могло бы и не быть, если бы не было того опыта, когда ты слишком многого хочешь от человека. Хочешь подчинить его себе — мое! Я очень обожглась на этом "мое". Как мне говорил отец: "Твои только сопли под носом". И когда ты с этим отношением уже к жизни подходишь, к какой-то встрече, которая тебе дарована судьбой, все гораздо проще. Проще не требовать от человека того, чего он не может тебе дать.
Когда мы встретились, я уже в принципе хорошо себя чувствовала, стояла на ногах, все у меня уже получилось, я успокоилась. Я влюбилась в талант. Видите как — я влюбляюсь в талант. Он красиво за мной ухаживал, был щедрым, смелым. Вообще, мне кажется, что вступить с женщиной с тремя детьми в какие-либо отношения, тем более с известной актрисой, которая старше тебя, на это не каждый решится. Ты понимаешь, что не каждый пойдет эту крепость брать, кому это надо. И он меня сразил своей смелостью. У меня не было времени даже задуматься о том, как это произошло и когда. Мне пришлось сдать позиции. Гела сделал мне предложение почти сразу и не раз: и на Эйфелевой башне, и в Америке. Куда б мы ни приезжали, он пытался это сделать романтично. У меня не было повода сомневаться в его чувствах. И потом достаточно быстро у нас появилась Белла, и мы расписались».
фото: Екатерина Климова и Гела Месхи
«Гела — открытый человек, веселый, улыбчивый, молодой. Ему с моими детьми было интересно играть в какие-то игры. Гела очень вкусно готовит, умеет по дому что-то прикрутить. Я почувствовала себя женщиной, и мне было очень комфортно и хорошо. Это серьезные отношения, это не просто интрижка. Мы с Гелой действительно близкие люди и остаемся ими и по сей день.
Гела сразу говорил мне: "У нас будет дочка". И, естественно, в тот момент я даже и не собиралась. Ну куда мне четвертого ребенка? После моего печального опыта я говорила: "Нет, нет, нет". Он говорил: "Нет, у нас будет дочка, и мы назовем ее Белла. У нее будет щербинка и мушка над губой". У нее действительно щербинка и мушка, даже с именем я в какой-то момент согласилась. Хотя сначала не могла представить: как это у меня Елизавета, Матвей, Корней и вдруг Белла».
О расставании с Месхи
«После такого сложного опыта, который у нас был с Игорем Петровичем, я поняла для себя только одно: ты никого не можешь удерживать возле себя или рассчитывать на вечную любовь, сказочные отношения. Очень тяжело ворваться в такую большую семью, взять на себя ответственность, на свои плечи все это сгрузить и потащить. Гела человек молодой, амбициозный, у него были свои планы до встречи со мной. Мужчине нужна свобода, тишина, время подумать. Он всегда выбирал, в отличие от меня, где ему сниматься. Когда ты не многодетный отец, у тебя есть возможность выбирать и ждать какого-нибудь своего Гамлета годами.
Мне показалось, что Гела стал такой раб лампы, и ему показалось, что что-то мешает ему реализоваться. Мы поняли, что, наверное, нам надо немного разойтись, отпустить друг друга, чтобы понять, так ли нам кажется. Возраст — это даже не та причина. У нас не было скандала, мы никак друг друга не обидели. Чтобы не ломать друг друга, мы постарались взять паузу. Вообще, с такой женщиной, как я, очень сложно находиться рядом. Меня практически никогда нет, я очень много работаю. Круглосуточно занимаюсь либо своей семьей, либо карьерой, а все остальное, в том числе и мужчина, он, получается, должен вставать в какую-то очередь. Это неправильно. Не каждый мужчина захочет существовать с такой женщиной, мириться с этим.
фото: Гела Месхи
Мы решили разойтись, чтобы каждый поборол в себе своего дракона. Чтобы не навешивать на спутника каких-то ярлыков, которых он не заслуживает. Я хочу, чтобы Гела встал на ноги, чтобы он почувствовал свою уверенность, нашел себя. Чтобы его не ассоциировали со мной. Поймите правильно, мы не потерялись. Мы очень близкие люди. И сейчас эта пандемия нас сблизила: Гела очень помогает, проявляет свои мужские качества. Эта пауза пошла нам на пользу, и это очень здорово. Поэтому я бы не ставила точку на наших отношениях».