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24-летняя Софи Тернер перестала скрывать беременность

16 мая
2020 год

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16 мая 2020
В феврале 2020 года в зарубежных СМИ появилась информация о том, что звезда сериала «Игра престолов» 24-летняя Софи Тёрнер и её супруг, 30-летний музыкант Джо Джонас готовятся стать родителями. Эту интимную подробность из жизни пары раскрыл общественности так называемый «друг семьи». В подтверждение этому слуху наряды, в которых в последнее время актриса попадала в объективы папарацци, отличались бесформенностью.

24-летняя Софи Тернер перестала скрывать беременность

Три месяца супруги отказывались комментировать эти слухи, но беременность - состояние, которое с определённого момента становится крайне сложно скрывать. На днях папарацци засняли пару во время прогулки по Лос-Анджелесу. И глядя на фигуру Софи, сомнений в том, что она беременна, уже не может быть. Напомним, что свадьбу Софи и Джо сграли ровно год назад, в мае 2019.

24-летняя Софи Тернер перестала скрывать беременность
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24-летняя Софи Тернер перестала скрывать беременность фотографии
24-летняя Софи Тернер перестала скрывать беременность фотографии
24-летняя Софи Тернер перестала скрывать беременность фотографии
24-летняя Софи Тернер перестала скрывать беременность фотографии
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