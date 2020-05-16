24-летняя Софи Тернер перестала скрывать беременность

В феврале 2020 года в зарубежных СМИ появилась информация
о том, что звезда сериала «Игра престолов»
24-летняя Софи Тёрнер
и её супруг, 30-летний музыкант Джо Джонас
готовятся стать родителями. Эту интимную подробность из жизни пары раскрыл общественности так называемый «друг семьи». В подтверждение этому слуху наряды, в которых в последнее время актриса попадала в объективы папарацци, отличались бесформенностью.
Три месяца супруги отказывались комментировать эти слухи, но беременность - состояние, которое с определённого момента становится крайне сложно скрывать. На днях папарацци засняли пару во время прогулки по Лос-Анджелесу. И глядя на фигуру Софи, сомнений в том, что она беременна, уже не может быть.
Напомним, что свадьбу Софи и Джо сграли ровно год назад, в мае 2019.