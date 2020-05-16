«Очень грустно и печально»: Юлия Высоцкая устала от карантина

Затяжной режим самоизоляции толкает звёзд на небывалые откровения и даёт возможность простым смертным разглядеть естественную среду их обитания. Например, на днях у подписчиков ютьюб-шоу Юлии Высоцкой «Мне это нравится!» появился шанс заглянуть в гарберобную актрисы в доме на Николиной Горе, в котором Юлия с супругом Андреем Кончаловским коротают дни карантина. Актриса призналась, что в неволе у неё всё меньше сил остается на оптимизм и единственное, чего ей хочется - вырваться из карантина.
«Бывают моменты, когда охватывают паника и страх. Оттого, что вокруг такая неопределенность. Очень грустно и печально, невозможно спать, не радуют уже никакие эксперименты на кухне и никакие посиделки по Zoom с друзьями. Иногда пытаешься включить чувство юмора и обмениваешься с подружками смешными картинками про Наташу и котов и шутками о том, как мы будем выкатываться из карантина».
За окном середина мая, а коллекция приуроченных к этому прекрасному в быстротечности своей периоду сарафанов и платьев висит без дела. Чтобы как-то порадовать себя в это тяжёлое время, Юлия выгуливает сарафаны дома.
«Я никогда не боялась в середине мая того, что мне через несколько недель нужно будет выйти на улицу в сарафане или в коротких шортах. Я, как и все, поправилась, хотя занимаюсь спортом, держу пищевую паузу, но все равно метаболизм не работает так, как он работал в активную фазу жизни. Поэтому я придумала такой стимул — надо надеть на себя дома то, в чем я планирую оказаться вне дома, и посмотреть, как это все село. И просто немного помечтать».