Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Очень грустно и печально»: Юлия Высоцкая устала от карантина

16 мая
2020 год

Лайфстайл >>
16 мая 2020
Затяжной режим самоизоляции толкает звёзд на небывалые откровения и даёт возможность простым смертным разглядеть естественную среду их обитания. Например, на днях у подписчиков ютьюб-шоу Юлии Высоцкой «Мне это нравится!» появился шанс заглянуть в гарберобную актрисы в доме на Николиной Горе, в котором Юлия с супругом Андреем Кончаловским коротают дни карантина. Актриса призналась, что в неволе у неё всё меньше сил остается на оптимизм и единственное, чего ей хочется - вырваться из карантина.

«Очень грустно и печально»: Юлия Высоцкая устала от карантина

«Бывают моменты, когда охватывают паника и страх. Оттого, что вокруг такая неопределенность. Очень грустно и печально, невозможно спать, не радуют уже никакие эксперименты на кухне и никакие посиделки по Zoom с друзьями. Иногда пытаешься включить чувство юмора и обмениваешься с подружками смешными картинками про Наташу и котов и шутками о том, как мы будем выкатываться из карантина».

«Очень грустно и печально»: Юлия Высоцкая устала от карантина

За окном середина мая, а коллекция приуроченных к этому прекрасному в быстротечности своей периоду сарафанов и платьев висит без дела. Чтобы как-то порадовать себя в это тяжёлое время, Юлия выгуливает сарафаны дома.

«Очень грустно и печально»: Юлия Высоцкая устала от карантина

«Я никогда не боялась в середине мая того, что мне через несколько недель нужно будет выйти на улицу в сарафане или в коротких шортах. Я, как и все, поправилась, хотя занимаюсь спортом, держу пищевую паузу, но все равно метаболизм не работает так, как он работал в активную фазу жизни. Поэтому я придумала такой стимул — надо надеть на себя дома то, в чем я планирую оказаться вне дома, и посмотреть, как это все село. И просто немного помечтать».

версия для печати
Ссылки по теме
Майли Сайрус осудила коллег, которые жалуются на изоляцию
Поиск по меткам
интернеткоронавирусоткровение
персоны
Юлия ВысоцкаяАндрей Кончаловский

фотографии >>
«Очень грустно и печально»: Юлия Высоцкая устала от карантина фотографии
«Очень грустно и печально»: Юлия Высоцкая устала от карантина фотографии
«Очень грустно и печально»: Юлия Высоцкая устала от карантина фотографии
«Очень грустно и печально»: Юлия Высоцкая устала от карантина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Анатолий Екадомов
15 мая ушёл из жизни актёр Анатолий Екадомов.
Альбина Фёдорова
14 мая ушла из жизни актриса Альбина Фёдорова.
Леонид Шпонько
13 мая ушёл из жизни художник Леонид Шпонько.
Алла Мещерякова
11 мая ушла из жизни актриса Алла Мещерякова.

День рождения >>

Валентина Асланова
Аббас Бакиров
Наталья Винтилова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Пётр Кириллов
Владимир Лелётко
Анатолий Наумов (II)
Галина Фёдорова
Пирс Броснан
Мартин Кароль
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Дебра Уингер
Меган Фокс
Генри Фонда
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Странники терпенья
драма, триллер
Россия, 2018
Прощай
детектив, драма, триллер
Испания, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен