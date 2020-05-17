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«Меня там гнобили»: Николай Цискаридзе о причинах ухода из Большого театра

17 мая
2020 год

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17 мая 2020
Артист балета Николай Цискаридзе прослужил в Большом театре более 20 лет, однако 7 лет назад он покинул легендарную сцену. Николай долго молчал о причинах своего увольнения, однако во время прямого эфира с оперным певцом Юсифом Эйвазовым приоткрыл завесу тайны.

«Меня там гнобили»: Николай Цискаридзе о причинах ухода из Большого театра

«Я протанцевал 21 год. Я пообещал своему педагогу, когда получал диплом, что не буду танцевать дольше. Мой педагог Петр Антонович Пестов сказал, что моя природа актуальна, пока она свежая. Как только начнется старение, это начнет вызывать нехороший эффект. Мое амплуа - принц», - сказал Цискаридзе.

«Меня там гнобили»: Николай Цискаридзе о причинах ухода из Большого театра

Он бы мог преподавать в Большом театре, однако этому помешал конфликт с руководством. Поэтому артисту пришлось покинуть театр навсегда.

«С начала 2000-х годов в театре с приходом нового непонятного руководства стало твориться что-то ужасное - все полетело в тартарары. Оно стало уничтожать все: здание, систему… Сейчас это ничего общего с тем, что называется Большой театр, не имеет. Люди, которые там сейчас руководят, ничего не понимают в искусстве. Я не хотел участвовать в тех передрягах. Меня там гнобили. В театре надо распустить всех, потому что все, что там происходит, - преступление», - заявил Николай.

Размолвки у артиста были не только с руководством, но и с коллегами. Например, с Анастасией Волочковой, которая, кстати, уверена, что коллега просто завидовал ей. Однако несмотря на конфликт балерина отдаёт должное таланту Цискаридзе.

«Меня там гнобили»: Николай Цискаридзе о причинах ухода из Большого театра

«Он - человечище. Знаете, а ведь через десять лет после моей истории несправедливость случилась уже с Цискаридзе. Конечно, не в таком масштабе. Против него тоже писали письмо. Только уже не от балерин, а от педагогов. Он уже тогда составлял конкуренцию педагогам, потому что его можно было смело назвать мэтром», - говорила в интервью Анастасия.

На данный момент Николай занимает должность ректора Академии русского балета им. Вагановой.
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Анастасия ВолочковаНиколай Цискаридзе

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«Меня там гнобили»: Николай Цискаридзе о причинах ухода из Большого театра фотографии
«Меня там гнобили»: Николай Цискаридзе о причинах ухода из Большого театра фотографии
«Меня там гнобили»: Николай Цискаридзе о причинах ухода из Большого театра фотографии
«Меня там гнобили»: Николай Цискаридзе о причинах ухода из Большого театра фотографии
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