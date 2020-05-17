Бен Аффлек и Ана де Армас вместе снялись в клипе рэпера Residente

Недавно вышел клип рэпера Residente на песню Antes Que el Mundo Se Acabe («Прежде, чем мир закончится»), где 112 влюбленных пар из разных стран продемонстрировали свои чувства миру во время самоизоляции. В съемках поучаствовали и 47-летний Бен Аффлек с 32-летней Аной де Армас, которые вместе проводят время на самоизоляции. Они продемонстрировали романтичные кадры с поцелуем, которые сняли во время недавней поездки в пустыню на день рождения Армас.
В клипе также приняли участие и другие звездные пары - Зои Салдана с супругом Марко Перего, Рики Мартин с мужем Джваном Йосефом, а также добровольцы из разных уголков мира. Каждая пара прислала ролик из того места, где сейчас вместе с семьей находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
«Мы разделяем один и тот же страх, потому что в наши дни никогда не сталкивались с подобной пандемией. А эта пандемия, в свою очередь, никогда не сталкивалась с такой сплоченностью и единением. Спасибо поцелуям на разных языках. И если это конец, то мы найдем в нем красоту. Но, возможно, на самом деле это начало», - прокомментировал рэпер Residente свой видеоклип.