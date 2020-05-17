Агату Муцениеце чуть не оштрафовали за нарушение самоизоляции

После недавнего громкого расставания
с Павлом Прилучным Агата Муцениеце
с детьми переехала в один из спальных районов Москвы. На днях актриса рассказала, что с ней произошла интересная история.
Во время пробежки Агата заметила, что на зеленой территории двора появились ограждения и начались строительные работы. Жители близлежащих домов вышли на улицу, чтобы попытаться остановить незаконную вырубку деревьев. Муцениеце к ним присоединилась. В итоге актрису задержала полиция, руководствуясь тем, что она нарушила режим самоизоляции.
«Вы не поверите, но меня забрала полиция. Мне сказали, что я нарушила закон: мне нельзя было останавливаться на улице и разговаривать! Вот это у меня сегодня день»
, — отметила Муцениеце.
Агата также рассказала, что на неё хотели составить протокол об административном нарушении. Но в итоге полицейские решили её отпустить.