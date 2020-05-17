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Агату Муцениеце чуть не оштрафовали за нарушение самоизоляции

17 мая
2020 год

Лайфстайл >>
17 мая 2020
После недавнего громкого расставания с Павлом Прилучным Агата Муцениеце с детьми переехала в один из спальных районов Москвы. На днях актриса рассказала, что с ней произошла интересная история.
Во время пробежки Агата заметила, что на зеленой территории двора появились ограждения и начались строительные работы. Жители близлежащих домов вышли на улицу, чтобы попытаться остановить незаконную вырубку деревьев. Муцениеце к ним присоединилась. В итоге актрису задержала полиция, руководствуясь тем, что она нарушила режим самоизоляции.

Агату Муцениеце чуть не оштрафовали за нарушение самоизоляции

«Вы не поверите, но меня забрала полиция. Мне сказали, что я нарушила закон: мне нельзя было останавливаться на улице и разговаривать! Вот это у меня сегодня день», — отметила Муцениеце.

Агата также рассказала, что на неё хотели составить протокол об административном нарушении. Но в итоге полицейские решили её отпустить.
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Агату Муцениеце чуть не оштрафовали за нарушение самоизоляции фотографии
Агату Муцениеце чуть не оштрафовали за нарушение самоизоляции фотографии
Агату Муцениеце чуть не оштрафовали за нарушение самоизоляции фотографии
Агату Муцениеце чуть не оштрафовали за нарушение самоизоляции фотографии
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