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«Не все могут говорить на такие личные темы»: Марию Миногарову засыпали вопросами о детях

17 мая
2020 год

Лайфстайл >>
17 мая 2020
31-летняя Мария Миногарова довольно часто выходит на связь со своими подписчиками. Во время очередного прямого эфира в Инстаграме поклонники засыпали Марию вопросами, в том числе и о материнстве. В ответ актриса объяснила зрителям, почему относится к таким вопросам с некоторым осуждением.

«Не все могут говорить на такие личные темы»: Марию Миногарову засыпали вопросами о детях

Миногарова призналась, что у нее самой есть некоторые проблемы со здоровьем, поэтому в ближайшие несколько лет она не может иметь детей. Она относится к этому абсолютно нормально, так как сейчас материнство – не главная цель её жизни. Однако Мария отметила, что есть женщины, которых этот вопрос может задеть за живое.

«К счастью для меня, деторождение никогда не стояло в списке моих приоритетов на первом месте, и я могу спокойно этим так поделиться и никак больше не реагировать. И я как раз пытаюсь рассказать на видео о том, что не все могут говорить на такие личные темы. А если уж еще что-то не так, каждому чужому человеку ты же не будешь рассказывать, что ты уже годы пытаешься, маешься, а не получается завести деток, о которых так радостно спрашивают. Это же очень личная история», - сказала она.

«Не все могут говорить на такие личные темы»: Марию Миногарову засыпали вопросами о детях

Миногарову возмутило то, что этот вопрос стал «частью светской беседы» и поводом для нравоучения.

«Это еще ладно, когда спрашивают «а когда детки», есть же еще варианты «пипец, ей пора уже детей рожать, а она все поет, или она все танцует» или «пора бы уже перестать гулять и завести ребеночка» — в общем, как и мне иногда прилетает. Но прежде чем писать, может, подумать как-то с разных сторон об этом?», - предложила Мария.
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«Не все могут говорить на такие личные темы»: Марию Миногарову засыпали вопросами о детях фотографии
«Не все могут говорить на такие личные темы»: Марию Миногарову засыпали вопросами о детях фотографии
«Не все могут говорить на такие личные темы»: Марию Миногарову засыпали вопросами о детях фотографии
«Не все могут говорить на такие личные темы»: Марию Миногарову засыпали вопросами о детях фотографии
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