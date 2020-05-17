«Не все могут говорить на такие личные темы»: Марию Миногарову засыпали вопросами о детях

31-летняя Мария Миногарова
довольно часто выходит на связь со своими подписчиками. Во время очередного прямого эфира в Инстаграме
поклонники засыпали Марию вопросами, в том числе и о материнстве. В ответ актриса объяснила зрителям, почему относится к таким вопросам с некоторым осуждением.
Миногарова призналась, что у нее самой есть некоторые проблемы со здоровьем, поэтому в ближайшие несколько лет она не может иметь детей. Она относится к этому абсолютно нормально, так как сейчас материнство – не главная цель её жизни. Однако Мария отметила, что есть женщины, которых этот вопрос может задеть за живое.
«К счастью для меня, деторождение никогда не стояло в списке моих приоритетов на первом месте, и я могу спокойно этим так поделиться и никак больше не реагировать. И я как раз пытаюсь рассказать на видео о том, что не все могут говорить на такие личные темы. А если уж еще что-то не так, каждому чужому человеку ты же не будешь рассказывать, что ты уже годы пытаешься, маешься, а не получается завести деток, о которых так радостно спрашивают. Это же очень личная история»
, - сказала она.
Миногарову возмутило то, что этот вопрос стал «частью светской беседы» и поводом для нравоучения.
«Это еще ладно, когда спрашивают «а когда детки», есть же еще варианты «пипец, ей пора уже детей рожать, а она все поет, или она все танцует» или «пора бы уже перестать гулять и завести ребеночка» — в общем, как и мне иногда прилетает. Но прежде чем писать, может, подумать как-то с разных сторон об этом?»
, - предложила Мария.