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Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после десяти лет брака

19 мая
2020 год

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19 мая 2020
С начала апреля 2020 года в западных СМИ гуляли слухи о разладе в семье Брайана Остина Грина и Меган Фокс. После сообщения инсайдеров о том, что супруги расстались, британский таблоид «The Daily Mail» провёл собственное расследование и выяснил, что актёры разъехались по разным домам и встречаются только для того, чтобы обменяться детьми. Брайан перестал носить обручальное кольцо, а Меган недавно застукали в компании рэпера Machine Gun Kelly. Пару дней назад Грин опубликовал в своём Инстаграме метафорическое высказывание, для расшифровки которого не обязательно быть семи пядей во лбу: «В конечном итоге бабочкам надоедает сидеть на одном цветке. Они начинают чувствовать удушье. Это огромный мир, и им хочется его испытать».
А днём позже, в понедельник 18 мая Брайан подтвердил слухи о расставании с Меган в свежем эпизоде своего подкаста «…With Brian Austin Green».

Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после десяти лет брака

Первый неприятный разговор у Меган и Брайана произошёл после того, как актриса вернулась со съёмок фильма под рабочим названием «Midnight in the Switchgrass», в котором также задействован рэпер Machine Gun Kelly:

«Она сказала: «Когда я уехала из страны и работала одна, я поняла, что в этих условиях больше чувствую себя собой. И я больше нравилась самой себе в это время, поэтому я подумала, что есть смысл развиваться в этом направлении».
Я был в шоке, ужасно расстроен, но я не мог злиться на неё и не злился, потому что она не виновата в том, что испытывала эти чувства. Это не было каким-то сознательным выбором с её стороны, просто она так почувствовала. Так что мы поговорили об этом ещё немного, и она предложила пожить немного врозь…Вот мы и пожили. С конца прошлого года мы жили раздельно и пытались разобраться в своей жизни».

Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после десяти лет брака

Что касается отношений Меган с Machine Gun Kelly, Брайан заявил, что их связывает лишь дружба, но даже если это перерастёт во что-то большее, он не будет против: «Я не хочу, чтобы люди видели в них каких-то злодеев, а во мне жертву. Потому что это вообще не так. У нас были потрясающие отношения, и я всегда буду её любить, и я знаю, она тоже будет меня всегда любить».
Меган и Брайан прожили в браке неполных 10 лет, воспитывая трёх сыновей Джорни Ривера, Боуди Рэнсома и Ноа Шэннона. В 2015 году пара преодолела первый кризис в отношениях, заменив развод рождением третьего ребёнка.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после десяти лет брака
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Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после десяти лет брака фотографии
Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после десяти лет брака фотографии
Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после десяти лет брака фотографии
Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после десяти лет брака фотографии
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