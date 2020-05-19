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СМИ: Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями

19 мая
2020 год

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19 мая 2020
Хоакин Феникс и его возлюбленная Руни Мара впервые станут родителями. Об этом сообщает издание Page Six.

СМИ: Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями

Пара старалась не афишировать свою личную жизнь, и после того, как актеры обручились, они не рассказывали в СМИ о своих буднях. Однако недавно стало известно, что Мара находится в положении. По информации инсайдера, во время карантина пара тщательно соблюдала правила самоизоляции, пока недавно актрису не заметили в Лос-Анджелесе. По словам источника, Руни Мара находится примерно на шестом месяце беременности и пытается скрывать ее одеждой больших размеров.

Представители актеров пока отказались давать какие-либо комментарии и делать заявления по этому поводу.
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СМИ: Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями фотографии
СМИ: Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями фотографии
СМИ: Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями фотографии
СМИ: Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями фотографии
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