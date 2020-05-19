«Ты - суперженщина»: Йен Сомерхолдер трогательно поздравил Никки Рид с днем рождения

Йен Сомерхолдер
трогательно поздравил с днем рождения свою супругу Никки Рид
, которая недавно рассказывала о романе с Павлом Прилучным
. К посту-поздравлению актер прикрепил любимые снимки жены.
Йен заявил, что занимающаяся ребенком и собственным бизнесом
Никки - просто суперженщина. Именно поэтому список ее достоинств бесконечен.
«Ник. С чего бы начать... Ты так вдохновляешь меня - как мама, как бизнесвуман, как дочь, как сестра, как жена и как друг. Ты можешь держать все под контролем. Ты единственный человек из всех, кого я знаю, кто может быть полноценной мамой и одновременно управлять собственной компанией, довести до успеха множество других проектов, а также параллельно уделять внимание и энергию на мою хаотичную работу - благотворительный фонд и так далее. Список о твоих достоинствах я начну... ТЫ суперженщина. Я не смогу перечислить всего, так как список слишком длинный для Instagram! Ты просто невероятная, я каждый раз поражаюсь от того, какая ты».
Актер признался, что не смог бы быть таким успешным и активным без своей супруги.
«Ты многому научила меня благодаря своей щедрости и способности любить всех. Уже много лет я перемещаюсь по миру, как сумасшедший, создавая различные компании и пытаясь сделать мир лучше через нашу с тобой благотворительность. И ты поддерживаешь каждый мой шаг. Я бы никогда не сделал ничего подобного без тебя, и я обещаю - скоро все это окупится с лихвой. ТЫ делаешь меня сильнее и позволяешь мне становиться столпом мудрости и силы. Я испытываю огромную благодарность за ТЕБЯ. Ты создала много пространства для того, чтобы я мог развиваться и мечтать, так что теперь твоя очередь. С днем рождения, с Днем матери, с 32-летием! Ты особенная и вдохновляющая. С нетерпением жду возможность отпраздновать этот день с тобой сегодня. Люблю, Йен».
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