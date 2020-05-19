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«Хочу силы сохранить до собственных похорон»: Александр Ширвиндт о смерти близких друзей

19 мая
2020 год

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19 мая 2020
В интервью для YouTube-канала Дмитрия Гордона народный артист РСФСР Александр Ширвиндт рассказал, что за последнее время ему пришлось попрощаться навсегда со многими друзьями. Артист поразмышлял на тему частых похорон и объяснил, почему стал пропускать церемонии прощания.

«Хочу силы сохранить до собственных похорон»: Александр Ширвиндт о смерти близких друзей

Александр Анатольевич вспомнил, как в 2018 году потерял лучшего друга — Михаила Державина. Спустя год из жизни ушли коллеги и единомышленники Марк Захаров и Галина Волчек.

«Мне Миша Державин и Марк Захаров до сих пор снятся. Очень по ним тоскую, конечно. Причем эти сны — не воспоминания из юности. Они мне снятся в преклонном возрасте, такими, какими были при нашей последней встрече».

На вопрос о том, почему артист не приходит на похороны, он ответил с присущей его юмору мрачной ноткой. Ширвиндт заметил, что у него не осталось сил на такие прощания.

«Все мои перемерли. Снаряды все чаще рядом со мной взрываются, но я пока цел. У меня тут недавно спрашивали, почему я не пришел на очередные похороны. А я ответил, что уже сил нет ходить на кладбища. Хочу силы сохранить до собственных похорон».

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«Хочу силы сохранить до собственных похорон»: Александр Ширвиндт о смерти близких друзей фотографии
«Хочу силы сохранить до собственных похорон»: Александр Ширвиндт о смерти близких друзей фотографии
«Хочу силы сохранить до собственных похорон»: Александр Ширвиндт о смерти близких друзей фотографии
«Хочу силы сохранить до собственных похорон»: Александр Ширвиндт о смерти близких друзей фотографии
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