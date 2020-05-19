«Я не могу принять это как киноискусство»: Ян Гэ раскритиковала фильмы, снятые на удаленке

Ян Гэ
известна не только как актриса «Гоголь-центра», но и как подающий надежды молодой режиссер, на счету которого уже два фильма. Речь идет о картине «Ню
», представлявшей Россию в конкурсной программе 40-го Московского международного кинофестиваля, а также о «Троице
», которая участвовала в основной конкурсной программе «Кинотавра-2019». Однако Ян Гэ не планирует останавливаться на достигнутом и уже снимает что-то новенькое. Что это будет, она пока не раскрывает. Однако отмечает: несмотря на то, что работает над проектом в условиях режима самоизоляции, снимать фильм по видеосвязи точно не собирается.
«Это очень плохо и печально. То, что снято, и то, что я вижу, — это ужасно. Я не могу принять это как киноискусство. Ради пиара и хайпа сразу что-то делать — это неправильно. Поэтому я решила снять кое-что красивое
», — призналась режиссер в интервью изданию SRSLY
.
Как и в предыдущих фильмах, в новом проекте Ян Гэ будет рассказывать о своих переживаниях и поделится личным опытом: «Дело в том, что если ты в какой-то теме не шаришь, то ты не можешь об этом ни писать, ни снимать, нужно какое-то знакомое чувство из себя достать — обиду, может, или какой-то опыт. Конечно, я вмешиваю какие-то личные вещи из жизни, чтобы кино было живо и правдиво
».
О своей музыкальной карьере Ян Гэ тоже не забывает. В начале мая она выпустила меланхоличный клип на песню «Черепаха». Исполнительница сама срежиссировала видео. Да и за монтаж клипа также отвечала Ян Гэ. Для того, чтобы создать видео, ей понадобился лишь смартфон. На нем она и монтировала ролик.
Интересно, что на вопрос, кем она себя считает в первую очередь: режиссером, актрисой или певицей, Ян Гэ философски отвечает, что она просто человек. «Я просыпаюсь и думаю о том, что я человек. Профессию пусть обсуждают другие люди. А я буду счастливенькая
», — резюмировала артистка.
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