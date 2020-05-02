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«Россия24» сняла с эфира новый выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ»

2 мая
2020 год

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2 мая 2020
1 мая на телеканале «Россия24» вышел новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» под провокационным названием «У кого в кармане государство?». В выпуске Никита Сергеевич, среди прочего, предполагает, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс под видом вакцинации хочет вживить чипы миллиардам человек, чтобы иметь возможность контролировать, а то и сокращать прирост населения Земли.



После премьеры руководство канала приняло решение снять выпуск с эфира без объяснения причин. Михалков расценивает это как цензуру, о чём сообщил в специальном видео-обращении:

«Россия24» сняла с эфира новый выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ»

«Обычно мы два раза выходим в пятницу и по три раза в субботу и воскресение. Один из этих шести повторов приходится на ночное время - для зрителей из Сибири и Дальнего Востока. В пятницу вышли два сеанса, и после этого мне руководство ВГТРК сообщило, что ни в субботу, ни в воскресение повторов не будет. То есть, грубо говоря, передача снята с эфира. Ну, конечно, может быть масса объяснений этому: что забита сетка, что есть более важные новости. Но я как раз в этом разговоре сказал, что для меня это чистой воды цензура. Все объяснения по поводу того, что есть другие причины, это ложь».


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«Россия24» сняла с эфира новый выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» фотографии
«Россия24» сняла с эфира новый выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» фотографии
«Россия24» сняла с эфира новый выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» фотографии
«Россия24» сняла с эфира новый выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» фотографии
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