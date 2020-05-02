Ана де Армас отпраздновала день рождения с Беном Аффлеком

О романе Аны де Армас и Бена Аффлека стало известно ещё в марте 2020 года благодаря вездесущим папарацци, которые засняли актёров прогуливающимися рука об руку по пляжу Коста-Рики. Сами актёры не комментировали свои отношения и не делились личными снимками. Как выяснилось, Ана приберегала официальное подтверждение романа с Аффлеком для особого случая. 30 апреля актрисе исполнилось 32 года. Свой день рождения Ана отметила с Беном, а подписчикам в Инстаграме досталась серия ярких фотографий, запечатлевших это событие.