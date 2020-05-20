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Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс записали песню для «Евровидения»

20 мая
2020 год

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20 мая 2020
Видео-сервис Netflix снимает комедийный фильм о песенном конкурсе «Евровидение», в котором примут участие Рейчел МакАдамс и Уилл Феррелл. Ранее уже сообщалось, что Феррелл станет главным персонажем в ленте «Евровидение», однако теперь к нему присоединилась МакАдамс. Актеры уже представили ролик с «конкурсной песней».

Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс записали песню для «Евровидения»

Сценарий картины об исландском музыкальном дуэте, который едет покорять международный песенный конкурс с песней «Volcano Man», написал сам Уилл Феррелл совместно с Эндрю Стилом. Режиссером ленты стал Дэвид Добкин. В картине также приняли участие Пирс Броснан, певица Деми Ловато, Дэн Стивенс, Натасия Деметриу и другие.

В официальном синопсисе картины рассказано, что главные герои фильма будут идти к своей мечте и покорять международную сцену.

«Когда начинающим музыкантам Ларсу и Сигрит предоставляется возможность представить свою страну на крупнейшем в мире конкурсе песен, у них появляется шанс доказать, что если у тебя есть мечта, то за нее стоит бороться».

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Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс записали песню для «Евровидения» фотографии
Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс записали песню для «Евровидения» фотографии
Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс записали песню для «Евровидения» фотографии
Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс записали песню для «Евровидения» фотографии
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