Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс записали песню для «Евровидения»

Сценарий картины об исландском музыкальном дуэте, который едет покорять международный песенный конкурс с песней «Volcano Man», написал сам Уилл Феррелл совместно с Эндрю Стилом. Режиссером ленты стал Дэвид Добкин. В картине также приняли участие Пирс Броснан, певица Деми Ловато, Дэн Стивенс, Натасия Деметриу и другие.
В официальном синопсисе картины рассказано, что главные герои фильма будут идти к своей мечте и покорять международную сцену.
«Когда начинающим музыкантам Ларсу и Сигрит предоставляется возможность представить свою страну на крупнейшем в мире конкурсе песен, у них появляется шанс доказать, что если у тебя есть мечта, то за нее стоит бороться».
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