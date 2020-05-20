Дарья Мороз рассказала об участии в шоу «Танцы со звёздами» и об уходе из МХТ им. Чехова

«Честно говоря, мне несколько лет подряд предлагали участвовать в шоу, но я каждый раз откладывала по разным причинам, в основном из-за занятости. У меня театр, съемки, продюсирование, дочь, в конце концов. Все требует времени, серьезной ответственности и полного погружения. А потом случился этот карантин, и мне еще раз позвонили, когда весь состав был практически сформирован: «Может быть, ты все-таки подумаешь?» Так наконец все сошлось.
Я девушка крепенькая, спортивная, у меня тело быстро «собирается», но я никогда не занималась танцами, и у меня нет этого навыка, нет легкости, резкости, идеальной координации. Я перфекционистка и хочу, чтобы все было круто, как у лучших танцоров на лучших танцплощадках мира. Конечно, это невозможно. Но я очень стараюсь. Зрители в первую очередь обращают внимание на то, как выглядит номер. При этом сложные профессиональные вещи часто остаются недооцененными. Но ты делаешь это для себя, прыгаешь выше собственной головы».
Об уходе из труппы МХТ им. Чехова
«Я ни в коем случае не отказываюсь от своих спектаклей и буду их играть столько, сколько они останутся в репертуаре. Но при этом я действительно не готова оставаться в труппе театра. Так бывает, часть актеров играет спектакли на контракте… Когда Олега Павловича Табакова не стало, а Константин Богомолов ушел из театра, для меня что-то безвозвратно умерло, и это никак не относится к тому, как сейчас существует МХТ. Просто я 19 лет проработала в Художественном театре при Олеге Павловиче, к которому относилась и всегда буду относиться как к очень близкому и родному человеку. Я же с младых ногтей в театре, фактически была одной из первых молодых артисток, которых Табаков взял в театр, когда начал руководить МХТ.
В момент ухода Олега Павловича какой-то этап моей творческой жизни закончился. Я пыталась в себе это побороть, но у меня, к сожалению, не получается».
Об Олеге Табакове
фото: Дарья Мороз с Олегом Табаковым
«Моя жизнь сложилась бы иначе, если бы я не поступила в Школу-студию МХАТ и если бы Олег Павлович не дал мне шанса работать сначала в «Табакерке», потом в МХТ и не доверял бы мне какие-то серьезные вещи.
Он всегда был для меня каким-то очень важным ориентиром — так же, как и для Кости [Богомолова]. Я думаю, что жизнелюбие, веселье, понимание того, что работа не останавливается ни на одну минуту, смелость, и «давайте не будем перекрывать кислород молодым», и открытость к новому в искусстве, даже если это не вполне близко и понятно, но очевидно талантливо, — это у меня от Палыча. И от Кости, который с ним был очень близок, дружил. У них была общая, очень доверительная энергия, и я этим питалась…»
Об отце
фото: Дарья Мороз и Юрий Мороз
«Папа с раннего моего возраста воспринимал и воспитывал меня как острохарактерную артистку. А я, как послушная дочь, на площадке его всегда слушалась. Во времена Школы-студии я днем училась, а вечерами дома папа устраивал мне лекции по профессии. По многу часов рассказывал свое понимание и разбирал тексты. Это было невероятно интересно. Мы с ним очень комфортно работаем, у нас нет никаких проблем, я его слышу, ему доверяю. Но когда я перешла в «актерский лагерь Богомолова», папе это не очень импонировало. Там совсем другая система актерского существования, она сильно отличается от того, как работает он сам. Хотя отец всегда с уважением это принимал».
О детстве
фото: Дарья Мороз с родителями
«У меня было киношное развеселое детство. Родители никогда не ограждали ни от компаний собственных друзей, которые часто собирались в доме, ни от фестивалей, ни от съемочных площадок. Школу я часто пропускала, и это было как-то нормально, мама всегда освобождала меня от школы и брала с собой, когда отправлялась в очередную экспедицию. Я росла таким «сыном полка», и это было классно, весело, интересно. В то же время мама была достаточно строга в смысле воспитания, она всегда контролировала, чтобы я не впадала ни в какую экзальтацию, не кичилась тем, что я актерский ребенок, и так далее. На самом деле классное у меня было детство. Со мной всегда достаточно по-взрослому общались, и это, наверное, правильно. И я так же общаюсь со своей дочерью… Что касается профессии, конечно, я с детства слышала все эти разговоры, и мои родители, как ученики Герасимова, всегда были за самую высокую планку в искусстве, «по гамбургскому счету». И это, конечно, я впитала. Когда решила стать артисткой, они не очень были рады, рассказывали про сложности профессии, про сломанные судьбы. Это все артисты-родители говорят своим детям».
О дочери
фото: Дарья Мороз с дочерью Анной
«Недавно она проходила пробы, но сама отказалась сниматься. Это короткий метр, достаточно серьезный, страшный, и Аня сказала: «Нет. Я не хочу сниматься в такой мрачной истории. Если бы было что-то веселое, я готова». Думаю, она все равно двинется куда-то в нашу с Костей сторону, потому что она очень артистичный, креативный, творческий персонаж, и, скорее всего, этой судьбы мы тоже не избежим.
Аня просто занимается теннисом, но у нее совершенно нет спортивной злости, которая есть даже у меня. У дочери другой характер, она самодостаточный человек, созерцатель, и профессиональный спорт — это, как оказалось, не ее. А я не та мамаша, которая готова бить ребенка палкой, чтобы он давал результат. Но она классно играет в теннис и продолжает заниматься, просто меньшее количество часов в неделю. Сейчас ее интересуют другие вещи: танцы, вокал, живопись. Ну и пусть делает то, что ей приносит радость и удовольствие».
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