«Подо мною треснул диван»: Максим Галкин записал Гимн Самоизоляции

Новую порцию карантинного творчества подкинул своим подписчикам в Инстаграме Максим Галкин
. Юморист записал Гимн Самоизоляции на мотив арии Мистера Икса и сопроводил его соответствующим видеорядом, в съёмках которого приняла дистанционное участие Алла Пугачёва
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В песне Галкин рассказывает о переполненных едой однообразных буднях, о нарушении данных самому себе обещаниях заняться спортом и о переживаниях по поводу потерянной формы. Впрочем, все эти переживания, проиллюстрированные фотографиями Максима с оголённым торсом, выглядят как беспардонное кокетство.
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