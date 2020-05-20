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«Подо мною треснул диван»: Максим Галкин записал Гимн Самоизоляции

20 мая
2020 год

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20 мая 2020
Новую порцию карантинного творчества подкинул своим подписчикам в Инстаграме Максим Галкин. Юморист записал Гимн Самоизоляции на мотив арии Мистера Икса и сопроводил его соответствующим видеорядом, в съёмках которого приняла дистанционное участие Алла Пугачёва.

«Подо мною треснул диван»: Максим Галкин записал Гимн Самоизоляции

В песне Галкин рассказывает о переполненных едой однообразных буднях, о нарушении данных самому себе обещаниях заняться спортом и о переживаниях по поводу потерянной формы. Впрочем, все эти переживания, проиллюстрированные фотографиями Максима с оголённым торсом, выглядят как беспардонное кокетство.

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«Подо мною треснул диван»: Максим Галкин записал Гимн Самоизоляции фотографии
«Подо мною треснул диван»: Максим Галкин записал Гимн Самоизоляции фотографии
«Подо мною треснул диван»: Максим Галкин записал Гимн Самоизоляции фотографии
«Подо мною треснул диван»: Максим Галкин записал Гимн Самоизоляции фотографии
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