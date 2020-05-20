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«Я плохой полицейский»: Зоя Бербер о воспитании дочери

20 мая
2020 год

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20 мая 2020
В интервью журналу «OK!» звезда сериалов «Реальные пацаны» и «Проект «Анна Николаевна» Зоя Бербер рассказала о своём карьерном пути, о воспитании дочери и об отказе сниматься для мужского журнала «Maxim».

«Я плохой полицейский»: Зоя Бербер о воспитании дочери

О «Реальных пацанах» и роли Леры

«Нет, мне не надоело. То, что это мой штамп, — ну и классно, пускай! Многие артисты мечтают о таком штампе. А у меня помимо него и благодаря ему появились другие проекты. Есть даже забавная история: один режиссер очень любил сериал «Реальные пацаны» и не любил только одного персонажа — Леру, она его раздражала. И он позвал меня на пробы, чтобы убедиться, что я стерва. Но я пришла — и его разочаровала в этом смысле. Этим режиссером был Егор Баранов, который после этого пригласил меня в проект «Фарца».

О поисках себя и карьерном пути

«Сначала занималась в детском театре танца, потом училась в классе с актерским уклоном, а потом вообще ушла шить: собиралась стать модельером — конструктором одежды. Но мастер сказала мне, что шило у меня не в руках, а в другом месте, и поинтересовалась, не хотела бы я попробовать себя где-нибудь в театральном. А уже когда я училась в институте в Перми, туда пришли кастинг-директора из «Реальных пацанов».
Когда меня утвердили на роль, я сначала обсудила ситуацию со своим мастером на курсе, а потом пришла к режиссеру сериала и сказала, что отказываюсь сниматься, мне нужно доучиться. Режиссер Жанна Кадникова тогда сказала, что все в поисках своего счастья и удачи едут в Москву, мне же всё принесли на блюдце с золотой каемкой, а я отказываюсь. И уговорила меня на съемки. Сейчас я этому очень рада, иначе кусала бы себе локти».

«Я плохой полицейский»: Зоя Бербер о воспитании дочери

О роли мечты

«Когда я отдыхала в Индии, то по местному телевидению видела много фильмов, в которых злодеев играли белокожие люди. И светлые девушки у них прям какие-то богини холода всегда. Я бы с удовольствием там поработала. Даже была мысль отправить им заявочку».

Об отказе от съёмки в мужском журнале «Maxim»

«Мы встречались с главным редактором, договаривались, даже всё уже придумали. Но за неделю до съемки я отказалась. Мне кажется, люди ожидают чего-то большего. И, наверное, журнал в итоге создаст что-то большее, но это будет неправда. К тому же фотография должна нести в себе какой-то посыл. В Голливуде, например, многие актрисы раздеваются исключительно с посылом «Я такая, какая я есть», такие фотографии мне понятны и интересны. А просто постоять в белье... Я и стоять-то красиво не умею».

О воспитании дочери

«Я плохой полицейский и обломщица кайфа. Сначала думала, что приму позицию подружки, но не получилось. В семье все очень добрые, мне приходится быть строгой».
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Проект «Анна Николаевна»Реальные пацаныФарца

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«Я плохой полицейский»: Зоя Бербер о воспитании дочери фотографии
«Я плохой полицейский»: Зоя Бербер о воспитании дочери фотографии
«Я плохой полицейский»: Зоя Бербер о воспитании дочери фотографии
«Я плохой полицейский»: Зоя Бербер о воспитании дочери фотографии
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