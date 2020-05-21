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«Я боролась с депрессией лет с 14-15»: Дакота Джонсон рассказала о постоянной тревоге

21 мая
2020 год

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21 мая 2020
Звезда фильмов про «50 оттенков серого» Дакота Джонсон стала героиней нового номера американского журнала Marie Claire. В интервью изданию актриса призналась, что тревога за судьбу всего мира не даёт ей спать по ночам и бросает её в крепкие объятия психоаналитиков.

«Я боролась с депрессией лет с 14-15»: Дакота Джонсон рассказала о постоянной тревоге

«Я испытываю сумасшедшую тревогу из-за того, что происходит с нашим миром и планетой. Я постоянно думаю о состоянии мира в данный момент. Это не даёт мне уснуть по ночам. Мой мозг двигается со скоростью миллион миль в минуту. Мне нужно проделать огромную работу, чтобы очистить свои мысли и эмоции, так что я большое количество времени отдаю терапии».

Впервые встреча со специалистом понадобилась Дакоте в подростковом возрасте - вероятно, это было связано с разводом родителей (Дон Джонсон и Мелани Гриффит), за которым последовало территориальное расширение понятия “дом”. Всю юность Дакота разрывалась между Колорадо, Лос Анджелесом и бесчисленным количеством съёмочных локаций, на которые её таскали родители-артисты.
«Я боролась с депрессией лет с 14-15. Тогда же с помощью профессионалов я поняла, что это за состояние, поняла, что в него можно “впасть”. Но я научилась находить красоту даже в этом, потому что я тонко чувствую этот мир. Думаю, что во мне есть много сложностей и противоречий, но они не просачиваются вовне. Я не склонна отягчать кого-то своими проблемами».

«Я боролась с депрессией лет с 14-15»: Дакота Джонсон рассказала о постоянной тревоге

Также Дакота рассказала о том, как выиграла питчинг на производство клипа на песню «Cry, Cry, Cry» группы Coldplay. По словам актрисы, тот факт, что она третий год встречается с вокалистом группы Крисом Мартином, никоим образом не повлиял на выбор её в качестве режиссёра.
«Я написала сценарий и представила его группе - как сделали и остальные режиссеры. И группа выбрала мой сценарий, но вовсе не потому, что они ко мне неравнодушны».
Огромное удовольствие Дакоте принесла работа с деталями и внимание к мелочам: от количества конфетти, падающих на танцпол, до шнурков на обуви танцоров: «Когда я работаю, я постоянно думаю только о работе. Это занимает всю меня. Мои работы - это не только способ приятно провести время, все они наделены неким свойством, которое подсказывает мне, что в это можно без зазрения совести вложить своё сердце».

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50 оттенков серого

фотографии >>
«Я боролась с депрессией лет с 14-15»: Дакота Джонсон рассказала о постоянной тревоге фотографии
«Я боролась с депрессией лет с 14-15»: Дакота Джонсон рассказала о постоянной тревоге фотографии
«Я боролась с депрессией лет с 14-15»: Дакота Джонсон рассказала о постоянной тревоге фотографии
«Я боролась с депрессией лет с 14-15»: Дакота Джонсон рассказала о постоянной тревоге фотографии
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