Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Меган Фокс снялась в клипе Колсона Бейкера

21 мая
2020 год

Лайфстайл >>
21 мая 2020
Меган Фокс снялась в клипе группы Machine Gun Kelly, с солистом которой ей приписывают роман после разрыва отношений с мужем.

Меган Фокс снялась в клипе Колсона Бейкера

В сети состоялась премьера клипа Колсона Бэйкера на песню Bloody Valentine. В клипе с первых секунд в кадре появляется Меган, играя роль сумасшедшей подруги рок-музыканта.

После того, как Меган Фокс и Брайан Остин Грин приняли решение закончить отношения, рядом с Меган оказался Колсон Бэйкер. Они стали часто проводить время вместе. У музыканта и голливудской актрисы совсем не дружеские отношения, что расстраивает Брайана, который все еще надеется спасти брак и совсем не хочет развода с Фокс.

Близкие Брайана говорят, что он не готов разводиться с Меган. Грин считает, что ему удастся спасти брак. Пара однажды уже брала паузу в отношениях, после которой их личная жизнь снова наладилась.

«Расставание дается ему очень тяжело, но он делает все возможное, чтобы оставаться позитивным в сложившейся ситуации. Они расставались и в прошлом, а потом опять сошлись. Брайан не собирается подавать на развод. Он пока не готов ходить с кем-то на свидания. Похоже, он снова надеется на то, что они с Меган смогут договориться. Он дает ей личное пространство и позволяет делать все, что она хочет. Он действительно хочет, чтобы она была счастлива. Брайан считает Меган потрясающей мамой и очень расстроен, что она с кем-то встречается».

Брайан продолжает любить Меган и не верит, что точка в их отношениях поставлена навсегда. Он также высказался и о Колсоне Бэйкере, подчеркнув, что отказывается считать себя жертвой.

«Я не хочу, чтобы люди думали, что они с Меган плохие, а я жертва, потому что все совсем не так, как пишут в прессе».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после десяти лет брака
«Я решил, что ничего между нами не будет»: Брайан Остин Грин о первой встрече с Меган Фокс
Меган Фокс рассказала об отношениях с Брайаном Остином Грином
Меган Фокс и Брайан Остин Грин объяснили, почему их сын носит платья
Поиск по меткам
интернетмузыкаразвод/расставание
персоны
Брайан Остин ГринМеган Фокс

фотографии >>
Меган Фокс снялась в клипе Колсона Бейкера фотографии
Меган Фокс снялась в клипе Колсона Бейкера фотографии
Меган Фокс снялась в клипе Колсона Бейкера фотографии
Меган Фокс снялась в клипе Колсона Бейкера фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Сувейкэ
16 мая ушёл из жизни актёр Юрий Сувейкэ.
Анатолий Екадомов
15 мая ушёл из жизни актёр Анатолий Екадомов.
Мишель Пикколи
12 мая ушёл из жизни актёр Мишель Пикколи.

День рождения >>

Борис Зайденберг
Валентина Караваева
Александр Кузнецов (II)
Любовь Полищук
Дмитрий Пчела
Оксана Семёнова
Виктор Степанов
Олег Фомин
Софико Чиаурели
Рэймонд Берр
Роберт Монтгомери
Илдико Печи
Джадж Рейнхолд
Элизабетта Роккетти
Энтони Стил
Лешек Телешиньский
все родившиеся 21 мая >>

Афиша кино >>

Приди ко мне
драма, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Бельгия, США, 2019
Книга моря
Россия, 2018
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2019
Звонок
триллер
Южная Корея, 2020
Странники терпенья
драма, триллер
Россия, 2018
Прощай
детектив, драма, триллер
Испания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен