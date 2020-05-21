Мария Кожевникова рассказала, откуда появился коронавирус

Мария Кожевникова
представила свою версию появления коронавируса. Она считает, что виной всему деньги и власть. Об этом она написала на своей странице в Instagram
.
Многие знаменитости уже выдали свои версии появления вируса. Так, Виктория Боня
считает, что корень всего зла - вышки 5G, а Никита Михалков
рассказал о чипировании человечества Биллом Гейтсом в удаленном с официального сайта «России24» выпуске передачи «БесогонТВ»
. Вот и Мария Кожевникова решила поделиться своей точкой зрения по поводу возникновения вируса.
«Нас заставляют бояться и закрыться, верить в то, чего не существует, и, наоборот, не замечать глобальных перемен! Нет, конечно, коронавирус существует, но чьих это рук дело?!»
Мария привела пример, как в Германии люди объединились и отказались от вакцинации против коронавируса.
«Люди с разными политическими взглядами вышли и объединились в «сопротивление». Узнайте сами, что написали на демонстрации перед зданием Рейхстага»
Мария заявила, что людей пытаются обязать делать что-либо во время пандемии, прикрываясь защитными мерами и другими мерами предосторожности. Кожевникова считает, что это противоречит правам человека. Актриса не отрицает существование вируса, однако не собирается бездумно выполнять все предписания властей.
«Почему я продолжаю сидеть дома, я не отрицаю коронавирус и что он человечеству совсем не страшен, да от него умирают, а точнее, как говорят врачи, больше от побочных заболеваний, но я против обязательной вакцины, я против масок на улице, вот если прямо на улице, в помещение да, но на улице гулять в маске это многие врачи отвергают, я против ... вообщем, список могу продолжать долго»
(орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред).
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