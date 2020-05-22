«Первую дочь мы зачали на первом свидании»: Павел Деревянко о семье и отношениях с женой

В недавнем интервью Юрию Дудю актер Павел Деревянко рассказал о том, как познакомился со своей женой, их отношениях, детях, опыте употребления наркотиков и уколах красоты.
Павла и Дарью Мясищеву познакомила их общая знакомая Виктория Исакова. Деревянко рассказал, что его первое свидание с женой прошло неожиданно.
«Мы были знакомы, симпатизировали друг другу, но то у нее кто-то был, то у меня... Три года спустя в начале первого звонит Дашуля, говорит: «Я здесь неподалеку, в «Солянке». Может, заеду?». Я говорю: «Приезжай, конечно!». Приехала ко мне в гости, попили чайку. Она спросила у меня, смотрел ли я новый фильм про Майкла Джексона «Вот и все». Я сказал «нет». Она села в машину, поехала, купила DVD, вернулась, мы сели смотреть, и как-то слово за слово... Короче, Варвару, нашу первую дочь, мы зачали на первом свидании. Это вообще необъяснимо. Ну, я не буду подробности говорить, но вот так мы познакомились с Дашкой».
Деревянко признался, что сначала они не испытывали к друг другу дикой любви. Сильные чувства вспыхнули гораздо позже.
«Она ничего от меня не требовала. Она сказала: «Я беременна, если ты не против, я буду рожать». Я ответил: «Вообще окей, внимание будет, все будет». И никогда у нас не было никаких обязанностей друг перед другом. Потом через некоторое время у нас появилась вторая дочь. В общем, у нас было все наоборот. У нас не было дикой любви и потом спада. У нас как-то все спокойно начиналось, никак, случайно, а потом разгорелось».
Павел заявил, что какое-то время они оба состояли в свободных отношениях и могли ходить на свидания с другими людьми. Однако сейчас Деревянко и Мясищева перестали практиковать такой вид отношений.
«У нас все было нормально, обоюдно. А сейчас мы в кайфе в полном. Воспитываем детей, живем вместе. При этом у меня в Москве есть своя квартира, которую я до сих пор, кстати, снимаю. Я живу в своей квартире, и когда у меня есть возможность, я всегда приезжаю на дачу на Николину Гору, провожу время с семьей. И это полностью обоюдно. Сейчас никакого «фрилава», мы семья. У нас все наоборот. У нас никогда не было бешеной страсти, но зато сейчас у нас есть крепкая семья».
Актер рассказал и об опыте употребления наркотиков. Он заметил, что делал это для познания себя, однако сейчас артист не экспериментирует с запрещенными препаратами, потому что еще собирается многое сделать для своей карьеры и семьи.
«Я очень благодарен своему опыту. Сейчас я понимаю, что самая близкая точка к объективности — это середина. Но чтобы узнать эту середину, ты должен познать края, исследовать границы. И вот ты действуешь: ты расшатываешь свою психику, нервную систему для того, чтобы понять, кто ты, что ты, где и откуда ты. К сожалению, очень многие люди из этих «трипов» не возвращаются или возвращаются поздно. Мне просто повезло, что я как-то всегда к середине возвращался. Сейчас я не употребляю. Приоритеты меняются, ты взрослеешь, у тебя есть семья, дети, ответственность. Есть амбиции — я очень многое еще хочу сделать. И это все могло бы мне мешать».
Павел поведал и об уколах красоты. Актер сообщил, что прибегал к мезотерапии и ботоксу. Эти процедуры помогли Деревянко хоть чуть-чуть замедлить старение организма.
«Я экспериментировал со лбом, чтобы не было больших морщин. Я пробовал ботокс, но это было чудовищно. Мне не нравились мои морщины. У меня на лбу были прям глубокие прорезы, морщины, и как-то от них хотелось избавиться. Мне не понравилось, это было очень плохо. Это одна из степеней перфекционизма. То есть хочется всегда чего-то приближенного к идеальному. Понятно, что я далеко не идеален, но хотелось всегда и собственно хочется. Я долгое время не мог примириться со старением своим. Сейчас не знаю, хочется же быть вечно молодым и пьяным. Еще мне делали мезотерапию кожи головы. Укольчики достаточно болючие, но от выпадения волос и седины хорошо спасают. Не знаю, буду ли прибегать к ботоксу, когда мне будет больше 60. Надо дожить, может, я буду смирившийся уже к тому времени с собой. Может, буду нравиться себе старичком».
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