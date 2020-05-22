«Я старый, злобный, ворчливый старикашка»: Михаил Боярский о себе и современных артистах

В недавнем интервью «Комсомольской правде
» Михаил Боярский
рассказал, как относится к современным артистам, рэпу и театральным постановкам онлайн.
70-летний актер предложил возродить традицию закидывания неумелых артистов яблоками и помидорами.
«Из артистов делают каких-то марионеток, которые не понимают, что творят на сцене. Не слышно, не видно и про что играют — не знают. Вот хорошая была традиция на Руси, когда зрители могли приходить в театр с гнилыми яблоками и помидорами и, если что-то не нравилось, закидывали ими. Сейчас это, к сожалению, пропало. Но имеет смысл возродить эту традицию!»
Михаил также высказал мнение и по поводу современной музыки и стэндапов. Актер добавил, что всерьез его всё же воспринимать не надо, так как он «старый, злобный старикашка».
«Я, конечно, никак не отношусь ни к стэндапам, ни к рэпам. Никак. Потому что это меня не касается. Я неделю назад прочел «Евгения Онегина» — после этого никакой рэп, никакие стэндапы рядом не стояли… Уровень того, что сделали наши предки, настолько высок, что просто даже стыдно за себя становится мне... Кстати, мои высказывания не стоит принимать всерьез — нужно делать скидку на мой возраст. Все-таки я старый, злобный, ворчливый старикашка, которому уже ничто неинтересно, кроме своей собственной семьи».
Михаил отметил, что пока его театр не работает, театр, в котором служит его жена, успевает записывать спектакли онлайн. Сам же Боярский отметил, что для него театральное онлайн направление непонятно.
«Я пока еще сам передвигаюсь нормально, на руках ношу внуков своих, хожу в магазин, в аптеку. И работаю шофером - вожу Ларису, мою жену, в театр и обратно… Ее театр работает: записывают на пленку спектакли, рассказы, стихи... Хотя все эти «онлайны» для меня непонятны и не нужны».
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