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Новости кино Исполнилось 100 лет со дня рождения Николая Гринько Актёра, памятного по ролям папы Карло и профессора Громова, не стало 10 апреля 1989 года.

Лайфстайл «Я старый, злобный, ворчливый старикашка»: Михаил Боярский о себе и современных артистах Актер признался, что далек от новых направлений искусства

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Спутник телезрителя «Ночь страха 3D»: Обаятельное зло В ночь с 22 на 23 мая, 02:50, Че

Новости театра Российские театры откроются в сентябре Первых зрителей после снятия ограничительных мер будут рассаживать по местам в шахматном порядке.