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Кара Делевинь сняла клип для старшей дочери Энди МакДауэлл

24 мая
2020 год

Лайфстайл >>
24 мая 2020
27-летняя модель и актриса Кара Делевинь дебютировала в качестве режиссёра, сняв клип для певицы Rainsford. Под этим псевдонимом выступает старшая дочь Энди Макдауэлл, 30-летняя Рэйни Куэлли.

Кара Делевинь сняла клип для старшей дочери Энди МакДауэлл
фото: Рэйни Куэлли

Главные роли в клипе исполнили Кайя Гербер (дочь супермодели 1990-х Синди Кроуфорд) и британский актёр Грегг Салкин.

Кара Делевинь сняла клип для старшей дочери Энди МакДауэлл
фото: Рэйни Куэлли

Кара Делевинь сняла клип для старшей дочери Энди МакДауэлл
фото: Кайя Гербер

По просьбе Рэйни Кара постаралась воплотить в клипе эстетику мыльных опер 1990-х годов - именно она показалась певице адекватной смыслу, переданному в словах песни, которую Рэйни написала после мелодраматичного расставания с бойфрендом.

Кара Делевинь сняла клип для старшей дочери Энди МакДауэлл

Что ж, наигранные эмоции, ненатуральная актёрская игра и налёт старины - Каре и Кайе с Грэггом вполне удалось воплотить задумку Рэйни.

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Кара Делевинь сняла клип для старшей дочери Энди МакДауэлл фотографии
Кара Делевинь сняла клип для старшей дочери Энди МакДауэлл фотографии
Кара Делевинь сняла клип для старшей дочери Энди МакДауэлл фотографии
Кара Делевинь сняла клип для старшей дочери Энди МакДауэлл фотографии
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