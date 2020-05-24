Кара Делевинь сняла клип для старшей дочери Энди МакДауэлл

27-летняя модель и актриса Кара Делевинь дебютировала в качестве режиссёра, сняв клип для певицы Rainsford. Под этим псевдонимом выступает старшая дочь Энди Макдауэлл, 30-летняя Рэйни Куэлли.
фото: Рэйни Куэлли
Главные роли в клипе исполнили Кайя Гербер (дочь супермодели 1990-х Синди Кроуфорд) и британский актёр Грегг Салкин.
фото: Рэйни Куэлли
фото: Кайя Гербер
По просьбе Рэйни Кара постаралась воплотить в клипе эстетику мыльных опер 1990-х годов - именно она показалась певице адекватной смыслу, переданному в словах песни, которую Рэйни написала после мелодраматичного расставания с бойфрендом.
Что ж, наигранные эмоции, ненатуральная актёрская игра и налёт старины - Каре и Кайе с Грэггом вполне удалось воплотить задумку Рэйни.
обсуждение >>