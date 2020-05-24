«Нахрена вы меня тронули?»: Никита Михалков обиделся на критику Владимира Познера

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Сергей Шнуров высмеял Иосифа Пригожина за слова о бедствующих артистах

24 мая

«Она могла бы выбрать ненависть к Тиграну и ко мне»: Маргарита Симоньян о дружбе с Алёной Хмельницкой

Сценаристка ответила на вопрос о том, как подружится с бывшей женой мужа