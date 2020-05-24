Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Нахрена вы меня тронули?»: Никита Михалков обиделся на критику Владимира Познера

24 мая
2020 год

Лайфстайл >>
24 мая 2020
После того как Никита Сергеевич Михалков в очередном выпуске своей авторской передачи «Бесогон ТВ» высказал предположение, что Билл Гейтс планирует чипировать всё население Земли, а Герман Греф мечтает упразднить образование в том виде, в котором оно существует сейчас, телеканал «Россия24» снял выпуск с эфира. Оскорбившись, Никита Сергеевич немедленно выпустил видео-обращение, в котором заявил, что расценивает действия канала не иначе как цензуру. Новость о снятии выпуска с эфира спровоцировала серию резких критических обзоров просветительской деятельности Никиты Сергеевича. Спустя две недели Михалков, набравшись сил, нанёс ответный удар по всем своим критикам - ведь у него, в конце концов, есть целая передача, с помощью которой он может поливать грязью оппонентов, не давая никому возможности себя перебить. В лучших традициях культуры ведения дискуссий и споров, Никита Сергеевич заявил своим злопыхателям буквально следующее: «Если я что-то утверждаю, я не обязан предоставлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства предоставлять. Разве это не так?»

Перечисляя всех, кто имел неосторожность высказаться о злосчастном выпуске, пострадавшем от цензуры, Никита Сергеевич особенно выделил и даже вынес в заголовок Владимира Познера.
Набрав полные лёгкие воздуха и причмокнув в предвкушении, Никита Сергеевич принялся сбивать нимб с известного тележурналиста. После известий о снятии выпуска с эфира Познер написал Михалкову личное письмо, в котором одновременно выразил и сочувствие и своеобразное злорадство по поводу того, что режиссёру, наконец, довелось испытать на себе действие цензуры. А через несколько дней в передаче «Утренний разворот» на радио «Эхо Москвы» Познер признал, что считает деятельность Михалкова вредоносной: «Я посмотрел выпуск. С отвращением. Потому что там лжи колоссально много. И это, надо отдать ему должное, сделано очень профессионально. Он якобы только задает вопросы, мол, “подумайте…” А на самом деле он даёт ответы. Это меня совершенно возмутило. У него есть цель совершенно определенная. Это не просто он высказывает своё мнение. Это работа такая стратегическая».

«Нахрена вы меня тронули?»: Никита Михалков обиделся на критику Владимира Познера

«Господин Познер. Вот, Владимир Владимирович, нахрена вы меня тронули?» - с грозной иронией поинтересовался режиссёр, невольно намекнув на одну известную всем присказку о том, какие именно субстанции никому не стоит трогать. «Ну вот вы же написали мне письмо. Вы пишете: «Это письмо сугубо личное, я не собираюсь публиковать его, я вообще не поклонник открытых писем. И просил бы вас о том же». Ну нахера вы вылезли со своим интервью буквально через несколько дней после того, как вы мне написали это письмо?
Я снимаю с себя данное вам слово, ибо вы его нарушили сами. Читаю только яркие выдержки. Вот вы пишете о цензуре: «Я рад, что Вы испытали цензуру, потому что уверен, что никогда от неё Вы не страдали. Вы всегда относились к элите, как советской, так и российской…Цензура Вас не коснулась и, как мне кажется, полезно такому человеку, как Вы, испытать её действие. Согласитесь, оскорбительно и мерзко…»
Как вы можете вот так утверждать, что я не знаю цензуры? А вы знаете, что только одна моя картина «Родня» получила 117 поправок? И я 70 из них выполнить был вынужден, потому что иначе она не вышла бы на экран. Что вы мелете?»

Так же беспартийный Михалков припомнил критикующему советскую партократию Познеру его отношения с советской властью: «А вы когда поняли, что партократия губительна? Когда вступили в коммунистическую партию в 1967 году? Или когда вы в 1970 году в Комитете по радиовещанию и телевидению были секретарём парткома?»
В качестве нокдауна Никита Сергеевич, ничего напрямую не утверждая, предложил зрителям почитать выдержи из какой-то статьи, в которой не менее эзоповым языком рассказывается о сотрудничестве Познера с КГБ.



Владимир Познер счёл своим долгом ответить на претензии Михалкова официальным письмом, опубликованным на сайте тележурналиста. В письме он рассказал о предыстории конфликта с Михалковым, а также опубликовал полную версию своего личного письма режиссёру и его ответ.

«Нахрена вы меня тронули?»: Никита Михалков обиделся на критику Владимира Познера

«Думаю, если бы я не высказал своего мнения на «Эхе», то не стал бы объектом внимания Михалкова и его «Бесогона». Не гарантирую, но думаю, так. Скорее всего, он обиделся, даже разозлился на меня. Не совсем парламентские выражения, употребленные им в мой адрес, говорят именно об этом.
Хотел бы обратить внимание лишь на один момент: Михалков оправдывает опубликование отрывков из моего письма тем, что я будто бы нарушил свое обещание не публиковать его, выступив на «Эхе Москвы» с критикой его программы. На самом деле я ничего не нарушил, потому что ни разу не сказал, что не стану отвечать на вопрос о том, как я отношусь к его программе, если меня спросят. Так что здесь Никита Сергеевич применил чисто шулерский прием и, увы, не только здесь. Ну да ладно».

В заключение Познер попросил не тревожить его звонками и просьбами прокомментировать высказывания Михалкова: «У меня нет ни малейшего желания, чтобы все это превратилось в современное «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» или, того хуже, в широко обсуждаемую перепалку Владимира Соловьева с Василием Уткиным».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Россия24» сняла с эфира новый выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ»

А ты знаешь, что такое «просак»?: Одиозные высказывания Никиты Михалкова
персоны
Никита МихалковВладимир Познер

фотографии >>
«Нахрена вы меня тронули?»: Никита Михалков обиделся на критику Владимира Познера фотографии
«Нахрена вы меня тронули?»: Никита Михалков обиделся на критику Владимира Познера фотографии
«Нахрена вы меня тронули?»: Никита Михалков обиделся на критику Владимира Познера фотографии
«Нахрена вы меня тронули?»: Никита Михалков обиделся на критику Владимира Познера фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Metal FAmily

День рождения >>

Ксения Алфёрова
Светлана Брагарник
Евгений Киндинов
Пётр Логачёв
Геннадий Матвеев
Сейдулла Молдаханов
Евгения Осипова
Маргарита Сергеечева
Светлана Тома
Сергей Щербин
Андрес Гарсия
Даг Джонс
Мишель Лонсдейл
Альфред Молина
Лилли Палмер
Джон Си Рейли
Кристин Скотт Томас
все родившиеся 24 мая >>

Афиша кино >>

Почти знамениты
драма, комедия, музыкальный фильм
Великобритания, 2019
Артемис Фаул
боевик, приключения, фэнтези
США, 2019
Артур и Мерлин
боевик, исторический фильм, приключения
Великобритания, 2020
Приди ко мне
драма, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Бельгия, США, 2019
Книга моря
Россия, 2018
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2019
Звонок
триллер
Южная Корея, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен