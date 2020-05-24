Алёна Бабенко покинула «Танцы со звездами» из-за коронавируса

«Всем привет! Какое-то время меня не было в «эфире», было много вопросов о моем самочувствии, и я благодарю каждого из вас за беспокойство и пожелания... Также, было много предположений о том, почему наша пара покинула проект «Танцы со звёздами»... ⠀
Честно говоря, я не люблю говорить о болячках, мне кажется, чем меньше об этом говорить, тем быстрее они отступят.
Но...сейчас этот касается всех... ⠀
Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу «Танцы со звёздами» осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за своё здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению это оказался тот самый вирус.
Чувствую я себя уже лучше, болезнь отступает. Что было? слабость, температура, все показало КТ и...я выбрала стационар под присмотром врачей, за что им большое спасибо!!! Надеюсь скоро буду дома! К сожалению, в танцы наша пара уже не вернётся...»
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