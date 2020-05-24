Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Алёна Бабенко покинула «Танцы со звездами» из-за коронавируса

24 мая
2020 год

Лайфстайл >>
24 мая 2020
После того, как у Марии Иваковой было диагностировано «заболевание года», ещё одну участницу шоу «Танцы со звёздами» сразила коронавирусная инфекция. Актриса Алёна Бабенко рассказала в своём Инстаграме о причинах ухода из шоу и своём самочувствии.

Алёна Бабенко покинула «Танцы со звездами» из-за коронавируса

«Всем привет! Какое-то время меня не было в «эфире», было много вопросов о моем самочувствии, и я благодарю каждого из вас за беспокойство и пожелания... Также, было много предположений о том, почему наша пара покинула проект «Танцы со звёздами»... ⠀
Честно говоря, я не люблю говорить о болячках, мне кажется, чем меньше об этом говорить, тем быстрее они отступят.
Но...сейчас этот касается всех... ⠀
Я самоизолировалась и отказалась от участия в шоу «Танцы со звёздами» осознанно, как только почувствовала недомогание. Я сочла себя ответственной не только за своё здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по паркету. К сожалению это оказался тот самый вирус.
Чувствую я себя уже лучше, болезнь отступает. Что было? слабость, температура, все показало КТ и...я выбрала стационар под присмотром врачей, за что им большое спасибо!!! Надеюсь скоро буду дома! К сожалению, в танцы наша пара уже не вернётся...»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
У Марии Иваковой диагностирована коронавирусная инфекция

Дарья Мороз рассказала об участии в шоу «Танцы со звёздами» и об уходе из МХТ им. Чехова
Поиск по меткам
здоровьекоронавирустанцы
персоны
Алёна БабенкоМария Ивакова

фотографии >>
Алёна Бабенко покинула «Танцы со звездами» из-за коронавируса фотографии
Алёна Бабенко покинула «Танцы со звездами» из-за коронавируса фотографии
Алёна Бабенко покинула «Танцы со звездами» из-за коронавируса фотографии
Алёна Бабенко покинула «Танцы со звездами» из-за коронавируса фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Ксения Алфёрова
Светлана Брагарник
Евгений Киндинов
Пётр Логачёв
Геннадий Матвеев
Сейдулла Молдаханов
Евгения Осипова
Маргарита Сергеечева
Светлана Тома
Сергей Щербин
Андрес Гарсия
Даг Джонс
Мишель Лонсдейл
Альфред Молина
Лилли Палмер
Джон Си Рейли
Кристин Скотт Томас
все родившиеся 24 мая >>

Афиша кино >>

Почти знамениты
драма, комедия, музыкальный фильм
Великобритания, 2019
Артемис Фаул
боевик, приключения, фэнтези
США, 2019
Артур и Мерлин
боевик, исторический фильм, приключения
Великобритания, 2020
Приди ко мне
драма, триллер, фильм ужасов
Ирландия, Бельгия, США, 2019
Книга моря
Россия, 2018
Дочь тьмы
драма, мистика, триллер
Россия, 2019
Звонок
триллер
Южная Корея, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен