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Жена Риналя Мухаметова сняла клип на его новую песню

24 мая
2020 год

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24 мая 2020
Актёр Риналь Мухаметов выпустил новую песню под названием «Дым», клип на которую сняла его супруга (и по совместительству директор) Сюзанна Акежева.

Жена Риналя Мухаметова сняла клип на его новую песню

Для Сюзанны эта работа стала режиссёрским дебютом. А Риналь пробует себя в качестве композитора и исполнителя далеко не в первый раз. Актер играл на ударных и пел в музыкально-театральной группе под названием «Корпорация «Желтый Асфальт», в состав которой также входил актёр «Гоголь-центра» Никита Кукушкин.
Клип на песню «Дым» был снят во время прошлогоднего путешествия Риналя и Сюзанны в Лондон. Съёмки клипа проходили задолго до пандемии коронавируса, поэтому вид пустынных улиц, по которым прогуливается Риналь, смахивает на зловещее предзнаменование.

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Жена Риналя Мухаметова сняла клип на его новую песню фотографии
Жена Риналя Мухаметова сняла клип на его новую песню фотографии
Жена Риналя Мухаметова сняла клип на его новую песню фотографии
Жена Риналя Мухаметова сняла клип на его новую песню фотографии
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