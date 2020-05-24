Жена Риналя Мухаметова сняла клип на его новую песню

Для Сюзанны эта работа стала режиссёрским дебютом. А Риналь пробует себя в качестве композитора и исполнителя далеко не в первый раз. Актер играл на ударных и пел в музыкально-театральной группе под названием «Корпорация «Желтый Асфальт», в состав которой также входил актёр «Гоголь-центра» Никита Кукушкин.
Клип на песню «Дым» был снят во время прошлогоднего путешествия Риналя и Сюзанны в Лондон. Съёмки клипа проходили задолго до пандемии коронавируса, поэтому вид пустынных улиц, по которым прогуливается Риналь, смахивает на зловещее предзнаменование.
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