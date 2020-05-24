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«Она могла бы выбрать ненависть к Тиграну и ко мне»: Маргарита Симоньян о дружбе с Алёной Хмельницкой

24 мая
2020 год

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24 мая 2020
В свободное от работы время Маргарита Симоньян отвечает на популярные вопросы подписчиков в Инстаграме. Сценаристка уже рассказала подписчикам о том, что такое для неё счастье, любит ли она Сибирь и какую музыку и кино предпочитает. В свежем выпуске этой «пресс-конференции» Симоньян ответила на самый животрепещущий вопрос: «Как подружиться с бывшей женой мужа?» Известно, что Симоньян состоит в прекрасных дружеских отношениях с бывшей супругой своего мужа Тиграна Кеосаяна, актрисой Аленой Хмельницкой. Секрет их дружбы - адекватная оценка действительности со стороны Алёны.

«Она могла бы выбрать ненависть к Тиграну и ко мне»: Маргарита Симоньян о дружбе с Алёной Хмельницкой

«Это очень сильно зависит от бывшей жены мужа и от мужа. Если все втроём оказались нормальными людьми, то это совершенно абсолютно легко и не требует больших усилий. Мне очень повезло, что Алёна замечательная, мудрая добрая, умная интересная и просто потрясающая женщина. У нас на троих пятеро детей, как говорится. Нам давно уже нечего делить, и не факт, что было когда-то что делить. И мы очень себя чувствуем естественно и комфортно в этой ситуации. Мы часто общаемся. И сейчас находимся в изоляции далеко друг от друга и давно не виделись, но друг за друга переживаем, списываемся, общаемся.
В первую очередь, это, конечно, заслуга Алёны. Потому что она могла бы выбрать ненависть к Тиграну и ко мне на всю оставшуюся жизнь. А она выбрала общение, и вот к чему это привело».
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«Она могла бы выбрать ненависть к Тиграну и ко мне»: Маргарита Симоньян о дружбе с Алёной Хмельницкой фотографии
«Она могла бы выбрать ненависть к Тиграну и ко мне»: Маргарита Симоньян о дружбе с Алёной Хмельницкой фотографии
«Она могла бы выбрать ненависть к Тиграну и ко мне»: Маргарита Симоньян о дружбе с Алёной Хмельницкой фотографии
«Она могла бы выбрать ненависть к Тиграну и ко мне»: Маргарита Симоньян о дружбе с Алёной Хмельницкой фотографии
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