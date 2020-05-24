Сергей Шнуров высмеял Иосифа Пригожина за слова о бедствующих артистах

Специалист по поэтическим словопрениям Сергей Шнуров
выбрал мишенью для своих силлабо-тонических острот музыкального продюсера Иосифа Пригожина
. Последний имел неосторожность высказаться в интервью «Вечерней Москве» о бедственном положении артистов из-за пандемии коронавирусной инфекции
.
«Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать»
, — заявил Пригожин, добавив, что сейчас артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить»
.
Шнуров, будучи представителем бедствующего цеха артистов, немедленно высмеял
Пригожина и его супругу, певицу Валерию
:
Жизнь, бывает, повернётся
Не фасадом, а фанерой.
Я х***, дядя Йося,
Бедствуете с тетей Лерой?
Из ботвы готовим каши?
Бересту уже едим?
Сиротинушки вы наши,
Исхудал совсем поди?
Правду не замажешь ложью,
Ведь артист попал в беду!
Так поможем люди божьи,
Кто чем может на еду.
Нет, мы не настолько близки,
Но протянута рука.
Посылаю вам сосиски
Из «пятёрочки». Пока.
В ответ на этот пасквиль Пригожин опубликовал видео-обращение в Инстаграме
:
«Сергею Шнурову, прежде чем под***вать и писать какие-то стишки в мой адрес, прежде всего, следовало бы всё-таки поинтересоваться, о чём шла речь в моих интервью. А речь шла о музыкантах и людях творческих профессий (танцоры, артисты театра и кино, артисты цирка), которые не являются бюджетниками и не находятся на дотации у государства. А их тысячи и тысячи по всей России. Речь не шла обо мне и о Валерии, речь не шла о тридцатке больших звёзд, которые зарабатывают большие деньги и у которых есть подушка безопасности. Речь шла как раз о музыкантах, которые закончили ВУЗы, только играют и посвятили себя творчеству. Они находятся на нуле. Мы говорим о малых предприятиях, о ресторанах. А именно в этих ресторанах играют те же музыканты. Многие остались просто без зарплат.
Я понимаю, что ты закончил свою творческую карьеру, ты заработал приличное количество денег, я за тебя рад. Ты теперь у нас депутат Государственной Думы. Вот позаботься, пожалуйста, об этих музыкантах, которые оказались на улице. О людях, которые ещё не успели добраться до вершины музыкального Олимпа. Ты знаешь прекрасно, что стриминговые платформы не дают тех денег, на которые можно жить. Онлайн-концерты - это как секс по телефону. Это все равно не дает нужный контакт, которого ждут люди и артисты. Так что сегодня страдают все. И пожалуйста, друзья, давайте будем внимательны к тому, что мы говорим и что мы делаем, кому мы даем оценки и как мы даем оценки. Надо сохранять своё лицо в таких непростых условиях. Давайте будем немножко добрее»
.
Однако этот призыв не подействовал на адресата. И неудивительно. Ни одна дискуссия, в которой Шнуров изначально занимает резкую критическую позицию, не заканчивалась смягчением с его стороны. Вот и на этот раз в ответ Пригожину артист, проигнорировав доброжелательную интонацию продюсера, выступил в духе школьного задиры
. Хотя мог бы просто промолчать.
Ну Иосиф, ну отрезал,
Ты заступник за весь мир, как
Ганди, и *****, мать Тереза.
Делегат артистов цирка!
Я смеюсь, катаясь лёжа,
Цирковой ты наш заступник.
Представитель молодёжи,
Ей бы ближе был Укупник.
Театральный охранитель
И налоговый плательщик?
Хватит, все, ***, уберите,
Этого борца за нищих.
Ща от смеха обоссусь,
Прости господи, Иисус
.
обсуждение >>