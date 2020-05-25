Сын Юлии Дробот трагически погиб

В семье 46-летней артистки Юлии Дробот
произошла трагедия. Ее 15-летний сын Даниил упал с седьмого этажа многоэтажки на востоке Москвы.
Инцидент произошел 21 мая. Подросток приехал со своим двоюродным братом к бабушке. Юлия Дробот в это время с мужем Романом и младшим сыном Ильей находилась в своей квартире.
По словам двоюродного брата Даниила, подросток вышел на балкон подышать свежим воздухом. Когда сын актрисы не вернулся спустя несколько минут, его брат начал беспокоиться и решил позвать его. Выйдя на балкон, он обнаружил Даниила лежащим на земле.
На следующий день Юлия опубликовала фото сына и написала трогательное послание
в своем микроблоге в Инстаграме.
«Любовь моя!!! Ты такой светлый, талантливый, необыкновенный!!!! Я так много хочу рассказать о тебе интересного всему миру. Всей вселенной!.. Но это чуть позже…»
, - отметила Дробот.
Родные отметили, что в последнее время у мальчика были проблемы с психикой. Недавно он перенес травму головы. В марте Даниил подрался с хулиганами, вступившись за девочку.
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