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СМИ: Константин Эрнст стал отцом в четвертый раз

25 мая
2020 год

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25 мая 2020
Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст и его молодая жена Софья стали родителями. Об этом сообщает Telegram-канал «Героиня Татлера». Однако пол и имя ребенка новоиспеченные родители пока держат в секрете.

СМИ: Константин Эрнст стал отцом в четвертый раз

О беременности актрисы стало известно в декабре, Софья перестала скрывать свое положение и пришла на премьеру фильма «Союз спасения» в платье, которое подчеркивало живот.

СМИ: Константин Эрнст стал отцом в четвертый раз

Это третий общий ребенок пары. Константин и Софья уже воспитывают 2 дочерей – 4-летнюю Эрику и 3-летнюю Киру. Также у продюсера есть ещё одна дочь Александра от прошлых отношений. Девушке сейчас 26 лет.
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Константин ЭрнстСофья Эрнст

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СМИ: Константин Эрнст стал отцом в четвертый раз фотографии
СМИ: Константин Эрнст стал отцом в четвертый раз фотографии
СМИ: Константин Эрнст стал отцом в четвертый раз фотографии
СМИ: Константин Эрнст стал отцом в четвертый раз фотографии
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