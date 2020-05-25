СМИ: Константин Эрнст стал отцом в четвертый раз

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст
и его молодая жена Софья
стали родителями. Об этом сообщает Telegram-канал «Героиня Татлера». Однако пол и имя ребенка новоиспеченные родители пока держат в секрете.
О беременности актрисы стало известно в декабре, Софья перестала скрывать свое положение и пришла на премьеру фильма «Союз спасения»
в платье, которое подчеркивало живот.
Это третий общий ребенок пары. Константин и Софья уже воспитывают 2 дочерей – 4-летнюю Эрику и 3-летнюю Киру. Также у продюсера есть ещё одна дочь Александра от прошлых отношений. Девушке сейчас 26 лет.
обсуждение >>