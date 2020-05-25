СМИ: Вскрылся тайный роман Светланы Светличной и Прохора Шаляпина

Прохор Шаляпин, который известен своими романами с пенсионерками, оказывается, в свое время украл сердце актрисы Светланы Светличной. Об этом журналистам рассказал друг певца Виктор Панкратьев. По его словам, десять лет назад Шаляпин был в близких отношениях со Светличной, которая была старше него на 50 лет.
«Прохору было чуть за 20, Светличной – 70. Почти полувековая разница в возрасте не помешала их отношениям. Было видно, как Светлана расположена к Прохору. Рядом с ним она не была похожа на пожилую даму. Даже подруги ее замечали, как она вдруг надела мини, стала делать эффектный макияж. Не знаю, почему их с Прохором пути разошлись. Это была очень эффектная пара», - поведал Панкратьев.
фото: Светлана Светличная и Владимир Ивашов с сыновьями
Напомним, что Светлана Светличная более 30 лет прожила в браке с Владимиром Ивашовым. Однако он умер в 95 году от обострения язвы желудка. А в 98-м актриса вышла замуж во второй раз, ее избранником стал 40-летний художник Сергей Смирнов-Сокольский. Однако этот брак продлился всего 27 дней.
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