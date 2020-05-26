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Никита Ефремов сравнил своего героя из сериала «Хороший человек» с Ганнибалом Лектером

26 мая
2020 год

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26 мая 2020
О том, что Никита Ефремов сыграет главную роль в новом сериале Константина Богомолова, стало известно в сентябре 2019 года. Проект получил название «Хороший человек», в основу сценария легла история небезызвестного «ангарского маньяка». О подготовке к роли Никита рассказал в интервью изданию SRSLY. Так, актер признался, что при создании своего персонажа вдохновлялся нашумевшим фильмом Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», а также Энтони Хопкинсом в «Молчании ягнят».

Никита Ефремов сравнил своего героя из сериала «Хороший человек» с Ганнибалом Лектером

«У моего героя тоже есть эта одержимость, но она выражена через спокойствие и уверенность в правильности своего пути. Он не получает наслаждения от убийства. Скорее, осознает себя как учителя, который насилием пытается заставить человека прожить ту же боль, которую он испытывал сам», — поделился актер.

Никита подчеркнул, что его герой берет на себя роль чистильщика, надеясь, что таким образом поможет человеку понять — жертва и есть зло, однако в обычной жизни такое поведение недопустимо. Кстати, сам Ефремов не скрывает, что ему было интересно работать над созданием такого необычного персонажа.

«Хороший человек» — не единственный сериал Богомолова, в котором снялся Никита. Также актера можно увидеть в проекте под названием «Безопасные связи». Этот сериал интересен тем, что он снят в формате screenlife. Герои общаются друг с другом по видеосвязи, используя свои смартфоны или компьютеры. Помимо Ефремова, Богомолов пригласил сняться в сериале свою жену Ксению Собчак, а также Игоря Миркурбанова, Любовь Аксенову и многих других актеров.

«Мы все были в одном звонке, потом съемочная группа выключала свои камеры и звук, а мы уже писали наши сцены. Квартира в сериале — моя квартира. Как вы знаете, мы еще сняли кадр со стороны для монтажа. Ко мне домой приезжали оператор и звукорежиссер во всевозможной защите», — вспомнил Никита Ефремов о работе над проектом. Актер признался, что в первый день съемок ему было не очень привычно работать в таком формате, но затем все пришло в норму. «Ничего фантазировать не пришлось. Сейчас такое время, что все мы общаемся через веб-камеры, поэтому снимать себя нетрудно», — поделился актер.
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Никита Ефремов сравнил своего героя из сериала «Хороший человек» с Ганнибалом Лектером фотографии
Никита Ефремов сравнил своего героя из сериала «Хороший человек» с Ганнибалом Лектером фотографии
Никита Ефремов сравнил своего героя из сериала «Хороший человек» с Ганнибалом Лектером фотографии
Никита Ефремов сравнил своего героя из сериала «Хороший человек» с Ганнибалом Лектером фотографии
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