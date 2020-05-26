«Мне никогда не хотелось там раствориться»: Владимир Машков о съемках в Голливуде

Во время эфира с телеведущей Екатериной Андреевой Владимир Машков
рассказал о съемках за рубежом и голливудских актерах. Машков также признался, что не хотел бы построить карьеру актера в США и объяснил свою позицию по этому поводу.
Владимир Машков заявил, что предложения по участию в съемках в США ему посыпались после роли в фильме «Вор»
. Хотя Машков не мог похвастаться знанием английского, интерес все же взял верх и актер периодически посещал голливудские съемочные площадки.
«Я не глубокий носитель языка, чтобы думать на нем. Да и цели у меня такой не было, чтобы думать на другом языке. Это было для меня такое интересное. Это как раз произошло сразу после картины «Вор», посыпались какие-то предложения. А я знал только одно или два слова на английском языке. Это был для меня другой мир. Но интерес перевалил: и я по предложению прекрасных режиссеров туда поехал и периодически туда наезжал».
Машков поведал и о том, как был утвержден на роль снайпера. Актер был поражен тем, с какими профессионалами своего дела ему пришлось столкнуться на съемках.
«В кино они изучают актерскую школу Станиславского, правдоподобно стараются существовать. Я в какой-то момент был удивлен. Меня пригласили на одну картину, я там снайпера играл «В тылу врага». Я приехал на съемки, меня быстро утвердили. Я нарядился, стою с винтовкой. А мне говорят: «А вот, Володя, твои ребята-каскадеры, которые будут исполнять за тебя трюки, ходить, прыгать». И показывают четырех человек, таких же, как я, только поспортивнее. Я задался вопросом, а если они ходят, мне особо и делать нечего».
Машков отметил, что русских артистов в Голливуд часто зовут сыграть однотипных персонажей. Чтобы выбраться из этого порочного круга, нужно не просто быть известным актером у себя на Родине, но и хорошо знать иностранный язык.
«Приглашают русских актеров, когда нужно что-то восточное. Им надо же какого-то соперника достойного найти, чтобы их ребята побеждали. И они в нашем лице находят достойных соперников, прямолинейных, но бесстрашных. Чтобы играть другие роли надо хорошо знать язык, говорить без акцента, обладать другими навыками, очень хорошо двигаться».
Владимир Машков заметил, что для ролей в голливудских фильмах актерам приходится «растворяться», именно поэтому он не хотел бы построить карьеру в США.
«Чтобы быть артистом там, там нужно раствориться. А мне никогда не хотелось там раствориться. Там очень сильно не хватает каких-то внутренних понятий. Там достаточно одинокое место для тех, кто большую часть жизни прожил в России… Теперь я так увлечен жизнью здесь. У нас здесь интереснее, непредсказуемей. Они там все-таки надеются, что чудо должно произойти. А мы здесь верим».
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