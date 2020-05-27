Привычка жениться: Гэри Олдман, Памела Андерсон и другие рекордсмены по количеству браков и разводов

Блестящий актер Гэри Олдмен оказался не таким уж блестящим мужем. Отношения Гэри не были чересчур продолжительными по причине зависимости Олдмена от алкоголя. Прожив три года в браке с Лесли Мэнвилл, актер женился на Уме Турман, с которой не протянул дольше трех лет.
фото: Гэри Олдман и Ума Турман
Турман тоже не была в восторге от алкоголизма Гэри и подала на развод. Позже третья жена Олдмена, фотограф Доня Фиорентино, заявила, что зависимость от крепких напитков в совокупности с наркотической рождает настоящего монстра, с которым невозможно жить. Их брак развалился после четырех лет совместной жизни. Потом Гэри провел 7 лет с джазовой певицей Александрой Эденборо, а в 2017 женился на писательнице Жизель Шмидт, с которой пока что не собирается расставаться.
фото: Джеймс Кэмерон и Линда Хэмилтон
Пятикратным обладателем брачных отношений стал и режиссёр Джеймс Кэмерон. Выбирая подругу жизни, Кэмерон порой руководствовался не только романтическими, но и практическими соображениями. Например своей второй жене, продюсеру Гэйл Энн Хёрд он продал сценарий «Терминатора» за 1 доллар с условием, что будет делать на съемочной площадке всё, что пожелает его душа. И не прогадал! После успешного совместного проекта случилось еще два отличных: «Чужие» и «Бездна». Когда любовь с Гэйл прошла, Джеймс взял в жены режиссера фильма «На гребне волны»Кэтрин Бигелоу, в браке с которой прожил всего лишь два года. После чего женился на звезде «Терминатора» Линде Хэмилтон. Правда и с ней у мэтра тоже не случилось продолжительных отношений.
фото: Джеймс Кэмерон и Сьюзи Эмис
А вот культовый «Титаник» принес Кэмерону не только безусловную любовь зрителей, но и симпатию актрисы Сьюзи Эмис, которая сыграла в фильме эпизодическую роль. На этом, будем надеяться, лимит Кэмерона был исчерпан - режиссёр до сих пор живёт в браке со Сьюзи, воспитывая трёх дочерей.
фото: Лайза Миннелли и Мартин Скорсезе
Похвастаться популярностью у женщин некогда мог и Мартин Скорсезе. Великий режиссёр пять раз пробовался на роль мужа: Скорсезе умел ставить точку в работе, но не в отношениях - привычка приводить в дом женщин и оставлять их на ночь, без смущения объясняя это очередной супруге, мало кому казалось нормальной. Первой женой Скорсезе стала Ларейн Мари Бреннан, с которой режиссер начал жить еще в студенчестве. В браке у них родилась дочь, однако Ларейн постоянно намекала на нехватку денег, а Скорсезе судорожно пытался найти новых друзей среди киноделов. Так, в жизни Мартина появилась Сэнди Уайнтрауб, дочь одного из директоров «Warner Brothers», благодаря которой он проводил бурные ночи в компании функционеров киноиндустрии. Сам Скорсезе вспоминает, что для него такие выходы в свет стали настоящей работой. «Конечно, я был оппортунистом. Я был на каждом мероприятии, старался поговорить со всяким, кто мог помочь с картиной. Любого человека я рассматривал с точки зрения того, может он мне помочь или нет. Я вынюхивал о людях всё, что было можно, узнавал, где с ними удобнее встретиться и оценивал, насколько приемлемы для меня их взгляды. Приходилось составлять целый план действий. Поставленная задача стала навязчивой идеей, и для её достижения я не останавливался ни перед чем».
фото: Мартин Скорсезе и Изабелла Росселлини
А вот Сэнди в какой-то момент такой образ жизни Скорсезе изрядно надоел. Дочь директора крупнейшего киноконцерна чувствовала, что ежедневная помощь Мартину высасывает из нее все силы. Они не состояли в браке, но Сэнди терпела неоднозначное поведение режиссера около 12 лет. Она даже пустила переночевать журналистку Джулию Кэмерон, которая впоследствии стала третьей женой Мартина. Однако, Джулия, подсказавшая режиссеру сценарий фильма «Нью-Йорк, Нью-Йорк», задержалась в жизни маэстро ненадолго. Именно во время съёмок того самого фильма Скорсезе влюбился в Лайзу Миннелли, подарил ей медальон Джулии, привел в дом и тем самым вынудил несчастную супругу подать на развод. Интрижка между Лайзой и Мартином быстро закончилась, актрису вскоре выместила новая женщина, оставшаяся на ночевку в доме Скорсезе. Правда и Изабелла Росселлини не вытерпела приступов неврастении и решила уйти от Мартина спустя четыре года совместной жизни. Барбара де Фина стала пятой супругой Мартина. И тоже не была последней. После 6 лет брака с ней в жизни режиссера появилась Хелен Моррис, которая, кажется, наконец-то оставила Мартину шанс на счастливую и продолжительную супружескую жизнь, ведь, официально скрепив свой союз в 1999 году, они оба по-прежнему остаются вместе.
фото: Памела Андерсон и Томми Ли
На долю Памелы Андерсон тоже выпала бурная семейная жизнь. В феврале 1995 года актриса вышла замуж за музыканта Томми Ли, с которым была знакома всего 4 дня. Союз двух творческих людей был по-настоящему эмоциональным: супруги записывали скандальные порно-ролики, один из которых просочился в интернет, и частенько дрались. Брак закончился тем, что Томми Ли был приговорен к 6 месяцам тюрьмы за избиение Памелы. Актриса позже влюбилась в спокойного, по сравнению с предыдущим супругом, Маркуса Шенкенберга и была счастлива с ним ровно до того момента, пока ей не сообщили диагноз – гепатит С. Андерсон была уверена, что заразилась им от новоиспеченного мужа.
фото: Памела Андерсон и Кид Рок
Следующим избранником Памелы стал музыкант Кид Рок, с которым она не протянула и года. Однако, и эта неудача не сломила актрису, уже в следующем году Андерсон вышла замуж за не менее экстравагантного возлюбленного, профессионального игрока в покер, Рика Саломона. С ним Андерсон обручилась аж дважды. Однако, профессионализм Саломона распространился и на семейную жизнь. Неудивительно, что причиной развода на этот раз стали обманы и мошенничество Рика. В 2020 году уже не юная Памела решила вернуться к истокам и возобновила отношения 35 – летней давности. Актриса решила сыграть свадьбу с продюсером Джоном Питерсом, но спустя 12 дней поняла, что совсем не хочет этих отношений.
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